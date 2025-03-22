Vedat Albayrak Tiflis'te altın madalya kazandı!

İstanbul
Vedat Albayrak, Tiflis'te düzenlenen Judo turnuvasında 81 kilo kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiflis'teki organizasyonun ikinci gününde 81 kilo mücadeleleri yapıldı.
Milli judocu Vedat Albayrak, ilk turda Bulgar Georgi Gramatikov, ikinci turda Gürcü Vladimir Akhalkatsi, çeyrek finalde Fransız Arnaud Aregba ve yarı finalde de Gürcü Irakli Beroshvili'yi yenerek finale yükseldi.
Finalde Moldovalı Petru Pelivan'ı mağlup eden Vedat Albayrak, organizasyonda kürsünün en üst basamağında yer aldı.