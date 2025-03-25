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Editor
 | Burak Ayaydın

Vedat Muriqi transferi gerçekleşiyor! Fenerbahçe'nin eski golcüsü geri dönmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Avrupa'ya transfer olan Vedat Muriqi, an itibarıyla İtalya Serie A'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe sonrasında İtalya'dan İspanya'ya geçen Vedat Muriqi, Çizme'de bir kez daha şansını denemek istiyor.

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Vedat Muriqi transferi gerçekleşiyor! Fenerbahçe'nin eski golcüsü geri dönmeye hazırlanıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 14:56

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi için rota yeniden İtalya'ya dönüyor. Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ama Serie A'da başarılı olamayan Vedat Muriqi, daha sonra ise La Liga'ya geçiş yapmıştı. İspanya'daki hikâyesini tamamladığını düşünen Kosovalı golcü, an itibarıyla son bir kez daha Çizme'de oynamak ve bu sefer kendini ispatlamak istiyor.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ GOLCÜSÜ VEDAT MURIQI YENİDEN SERIE A'YA TRANSFER OLUYOR

İtalya basını sürpriz transferi duyurdu ve Vedat Muriqi için yeni adresin Torino olduğunu belirtti! Mallorca ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan golcü için iki kulübün anlaşmasıyla birlikte süreç resmen tamamlanacak.

Quand Vedat Muriqi (Majorque) fait dans l'autodérision - Liga - J4 - Leganés-Majorque (0-1) - 1er Sept. 2024 - SO FOOT.com

VEDAR MURIQI BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Mallorca formasıyla 25 maça çıkan Vedat, 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

VEDAT'IN BONSERVİSİ NE KADAR?
Deneyimli golcünün güncel piyasa değeri 8 milyon Eurodur.
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ETİKETLER
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