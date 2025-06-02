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 | Emir Yücel

Victor Osimhen 5 yıllık sözleşme istedi! Gözler Galatasaray yönetiminde

Galatasaray’da oldukça başarılı performans gösteren Victor Osimhen taraftarın sevgilisi oldu. Yönetime baskı yapan sarı kırmızılı taraftarlar, Osimhen’in takımda kalması için oldukça istekli. Takımın geleceğine faydalı olacağı düşünülen Osimhen ile görüşmeler devam ederken, Nijeryalı golcünün istediği maaş ve sözleşme detayları belli oldu. İşte detaylar…

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Victor Osimhen 5 yıllık sözleşme istedi! Gözler Galatasaray yönetiminde
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 11:19

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen sezona damga vurdu. Napoli'den kiralık geldiği sarı-kırmızılılarda şampiyonluğun mimarı olan Nijeryalı santrforla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Victor Osimhen 5 yıllık sözleşme istedi! Gözler Galatasaray yönetiminde

Galatasaray’ın eski oyuncusu Hasan Şaş, katıldığı bir programda Osimhen’in Galatasaray’dan istediği sözleşmenin detaylarını aktardı.

Victor Osimhen 5 yıllık sözleşme istedi! Gözler Galatasaray yönetiminde

5 YILLIK KONTRAT!

Hasan Şaş’ın açıklamalarına göre; 26 yaşındaki başarılı golcünün, Galatasaray’dan 5 yıllık sözleşme ve yıllık 20 milyon Euro maaş istediği belirtildi.

Victor Osimhen 5 yıllık sözleşme istedi! Gözler Galatasaray yönetiminde

Galatasaray, Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli'ye çıkış maddesi olan 75 milyon Euro’yu da ödemek zorunda kalacak.

Victor Osimhen 5 yıllık sözleşme istedi! Gözler Galatasaray yönetiminde

Nijeryalı genç yıldız Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

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