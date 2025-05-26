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 | Burak Ayaydın

Victor Osimhen ayrılık ateşini yaktı!

Galatasaray'dan ayrılacağı düşünülen Victor Osimhen'den sosyal medya paylaşımı geldi. Taraftarların kalmasını istediği Victor Osimhen, Galatasaray'a veda edercesine göndermede bulundu.

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Victor Osimhen ayrılık ateşini yaktı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 20:10

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, veda niteliğinde bir eylemde bulundu. Galatasaray'dan ayrılıp Suudi Arabistan'a gideceği iddia edilen Victor Osimhen, manidar bir şarkı seçti.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN AYRILIĞI

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dün Yenikapı Etkinlik Alanı'nda binlerce taraftarın gelmesiyle zaferini kutladı. Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, 'Yarim yarim' şarkısıyla sahneye çıktı ve takım arkadaşlarıyla kupayı kaldırdı. Akabinde ise bugünkü sosyal medya paylaşımında dünkü kutlamaları gündeme taşıyan Nijeryalı, Kodak Black'in 'Before I Go' (Ben gitmeden önce) şarkısını kullandı. Esasen ise bu tercih, ayrılığın habercisi olarak yorumlandı.

Victor Osimhen ayrılık ateşini yaktı!

VICTOR OSIMHEN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Yıldız golcünün, Suudi Arabistan'dan Al Hilal'e transfer olması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN SUUDİ ARABİSTAN'DA NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Nijeryalı, yıllık 45 milyon Euro karşılığında imza atmak üzere.
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#Tarihi Şarkı
#Spor
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