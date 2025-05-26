Victor Osimhen ayrılık ateşini yaktı!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, veda niteliğinde bir eylemde bulundu. Galatasaray'dan ayrılıp Suudi Arabistan'a gideceği iddia edilen Victor Osimhen, manidar bir şarkı seçti.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN AYRILIĞI

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dün Yenikapı Etkinlik Alanı'nda binlerce taraftarın gelmesiyle zaferini kutladı. Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, 'Yarim yarim' şarkısıyla sahneye çıktı ve takım arkadaşlarıyla kupayı kaldırdı. Akabinde ise bugünkü sosyal medya paylaşımında dünkü kutlamaları gündeme taşıyan Nijeryalı, Kodak Black'in 'Before I Go' (Ben gitmeden önce) şarkısını kullandı. Esasen ise bu tercih, ayrılığın habercisi olarak yorumlandı.

VICTOR OSIMHEN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Yıldız golcünün, Suudi Arabistan'dan Al Hilal'e transfer olması bekleniyor.