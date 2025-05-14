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 | Burak Ayaydın

Victor Osimhen Galatasaray tarihine adını yazdırdı!

Victor Osimhen, an itibarıyla Galatasaray tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a 2 gol atan Victor Osimhen, resmen Galatasaray tarihine geçti.

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Victor Osimhen Galatasaray tarihine adını yazdırdı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 23:06

Galatasaraylı Victor Osimhen, unutulmaz futbolcular listesinde şimdiden zirveye yerleşti. Kupa finalinde Trabzonspor'a karşı 47 ve 63. dakikalarda ağları havalandıran Victor Osimhen, Galatasaray adına bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu.

VICTOR OSIMHEN REKOR KIRDI

Nijeryalı süper yıldız bu sezon Galatasaray'da 35 gole ulaştı ve rekor kırdı. Victor Osimhen, Jardel'e ait olan bir sezonda en çok atan futbolcu rekorunu 1 golle geçerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

https://x.com/trtspor/status/1922741169403888055

YENİ HEDEF ALEX DE SOUZA'NIN REKORU

Galatasaray'da toplam 43 gol katkısına ulaşan Osimhen, kalan maçlarda 2 gol katkısı daha yaparsa Alex de Souza'ya ait bir sezonda en çok gol katkısı yapma rekorunu da kıracak.

Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTENİYOR?
Galatasaray'da kiralık oynayan Osimhen, Napoli tarafından 75 milyon Euro bedelle satış listesine konmuştu.
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ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
#victor osimhen
#Trabzonspor-galatasaray
#Victor Osimhen rekor
#mario jardel
#Spor
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