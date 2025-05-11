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 | Onur Kaya

Victor Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! Fabrizio Romano ayrılığı duyurdu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa bir puan uzaklıkta bulunan Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'de. Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Nijeryalı golcü için üzen haber geldi. Transfer haberleriyle tanınan ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Osimhen'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını duyurdu. İşte yıldız futbolcunun yeni adresi...

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 11:35

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 8 puan fark bulunan Galatasaray, kalan haftalarda bir puan alması halinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom şampiyon olduğu takdirde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne de doğrudan katılma hakkı elde edecek. Avrupa'da da büyük başarı hedefleyen sarı kırmızılılarda kadronun en önemli parçası ise gol makinesi Victor Osimhen.

Galatasaray taraftarı Victor Osimhen'in takımdaki geleceğini merak ediyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki golcünün transferiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sezon sonunda Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Victor Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! Fabrizio Romano ayrılığı duyurdu

FABRİZİO ROMANO'DAN GALATASARAYLILARI ÜZEN HABER

Yaptığı transfer haberleriyle tanınan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Nijeryalı santrfor için önemli bir bilgi paylaştı. Romano, yıldız futbolcunun sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Napoli'ye geri döneceğini ancak burada kalmayacağını belirtti.

Victor Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! Fabrizio Romano ayrılığı duyurdu

TALİPLERİ ÇOK

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini toparlamaya çalışsa da İtalyan gazeteciye göre; Osimhen'in, Napoli'den kazandığı yıllık 12 milyon Euro net maaş Premier Lig ekiplerini de zorlayacak durumda. Osimhen bu rakamda indirim yapması halinde İngiltere'de bir kulübe gidebilecek.

Nijeryalı oyuncuyu Suudi Arabistan'dan da isteyenler var. Bir diğer taliplisi ise İtalyan devi Juventus.

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OSIMHEN'DEN VEDA SİNYALİ

Hafta içinde katıldığı bir etkinlik sonrası Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Victor Osimhen çarpıcı mesajlar vermişti. Sözleri veda konuşması gibi yorumlanan Osimhen şöyle konuşmuştu:

Victor Osimhen Galatasaray'a veda ediyor! Fabrizio Romano ayrılığı duyurdu

"Ben hala pozisyonumun en iyi isimlerinden birisiyim. Daha önce söylediğim gibi bana verdikleri fırsat için minettarım. Biliyorum ki onlar da (kulüp) o gün, bu formayı seçtiğim için mutlu. Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var. Dürüst olmak gerekirse, Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım."

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#Spor
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