Victor Osimhen gerilimi! Bir yanda övgüler diğer yanda hakaretler

Galatasaray uzun süredir uğraştığı Victor Osimhen transferinde gün sayıyor. Osimhen Galatasaray’a gitmek istediğini net bir şekilde belirtirken Napoli ile görüşmelerde sona gelindi. Al Hilal'in son olarak 50 milyon euro yıllık maaş teklifini reddeden Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın teklifini kabul ederek kulübe olan sevgisini gösterdi.

Victor Osimhen'in Galatasaray'la 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezonluk 16 milyon euro net maaş kazanacağı ifade edildi.

İTALYAN MEDYASI DUYURDU

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Osimhen'in transferi için bu yaz Napoli'ye 40 milyon euro ödeme yapacak. Aynı zamanda sarı-kırmızılı kulüp 2026'ya kadar 35 milyon euro daha ödeme yapacak. Ek olarak Galatasaray, 2027'ye kadar Osimhen'i İtalya Serie A'dan herhangi bir takıma da satamayacak.

ARKADAŞLARINA TELEFON

Takvim'de yer alan habere göre; Nijerya'da tatilini yapan Osimhen, Galatasaray'daki takım arkadaşlarını arayarak, "Geliyorum, hazır olun" dediği iddia edildi. Osimhen, tarafların anlaşmasın durumunda soluğu İstanbul'da alacak takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Dün İtalyan basını da gelişmelere geniş yer verdi. La Gazzetta dello Sport, "Osimhen'in Napoli hikayesi farklı bir finali hak ediyordu. Ama artık sayfayı çevirme vakti" yorumunu yaptı.

NAPOLI TARAFTARINDAN OSIMHEN'E AĞIR SÖZLER

Napoli taraftarları, dün Osimhen için açtıkları pankartta, "Osimhen, cehalet her zaman senin hayatında hüküm sürecek. Sefil! Bu kulüpte Maradona'nın oynadığını asla unutma!" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Galatasaray taraftarı ise sosyal medyada Osimhen'e sahip çıkarak övgüler yağdırdı.