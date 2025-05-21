Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Victor Osimhen için dev teklif! Dursun Özbek açıkladı: Onlarla rekabet etmemiz zor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezona damga vuran Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, Osimhen'e gelen dev teklifi açıklayarak ''Onlarla rekabet etmemiz çok zor'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Victor Osimhen için dev teklif! Dursun Özbek açıkladı: Onlarla rekabet etmemiz zor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 14:39

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen performansıyla sezona damga vurdu, birçok kulübün transfer listesinde yer aldı. Hem ligde hem kupada başrol oynayan Nijeryalı yıldız için dev kulüpler büyük bütçeyle Napoli’nin kapısını çalacak. Galatasaray taraftarı ise Napoli’den kiralanan oyuncunun alınması için seferber oldu.

Victor Osimhen için dev teklif! Dursun Özbek açıkladı: Onlarla rekabet etmemiz zor

GALATASARAY'DAN OSIMHEN AÇIKLAMASI

Osimhen’in Galatasaray'daki geleceği ise belirsizliğini koruyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Victor Osimhen'e gelen sürpriz teklifi ve limit konusunu açıkladı. Transferde harcama limiti konusuna değinen Başkan Özbek, "Sermaye artışı bir örnek. Oyuncu satışı da olacak. Bir veya 2 satış gerçekleşebilir. Sponsor gelirlerimizde ise bu sene, geçen yılki 80 milyon euroluk rekoru geçeceğimizi düşünüyorum. Mağazacılık rekor üstüne rekor kırıyor. Böylece bizi sınırlandıran limit problemini aşacağız." dedi.

Victor Osimhen için dev teklif! Dursun Özbek açıkladı: Onlarla rekabet etmemiz zor

NİJERYALI YILDIZA 120 MİLYON EURO

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in transferi konusunda adım atabilmek için futbolcunun kararını beklediklerini ifade etti. Özbek ayrıca, Nijeryalı golcünün Suudi Arabistan'dan 3 senelik 120 milyon Euro'luk teklif aldığını açıkladı.


Dursun Özbek, "Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içine bize verecek. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdi ve bu sevgiyi başka yerde bulamayacağını biliyor. Osimhen'in vereceği karara göre biz de stratejimizi netleştireceğiz" diye konuştu.


36 GOL 8 ASİST YAPTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Sıkça Sorulan Sorular

Osimhen'in Napoli ile sözleşmesi bitti mi?
NAPOLI İLE 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR 1.86 boyundaki santrforun kulübü Napoli olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Victor Osimhen transferi için tarlasını bağışladı! Galatasaray taraftarı gündem oldu
Victor Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı mı? Napoli yetkilisi açıkladı
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.