Victor Osimhen için dev teklif! Dursun Özbek açıkladı: Onlarla rekabet etmemiz zor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezona damga vuran Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, Osimhen'e gelen dev teklifi açıklayarak ''Onlarla rekabet etmemiz çok zor'' dedi.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen performansıyla sezona damga vurdu, birçok kulübün transfer listesinde yer aldı. Hem ligde hem kupada başrol oynayan Nijeryalı yıldız için dev kulüpler büyük bütçeyle Napoli’nin kapısını çalacak. Galatasaray taraftarı ise Napoli’den kiralanan oyuncunun alınması için seferber oldu.

GALATASARAY'DAN OSIMHEN AÇIKLAMASI

Osimhen’in Galatasaray'daki geleceği ise belirsizliğini koruyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Victor Osimhen'e gelen sürpriz teklifi ve limit konusunu açıkladı. Transferde harcama limiti konusuna değinen Başkan Özbek, "Sermaye artışı bir örnek. Oyuncu satışı da olacak. Bir veya 2 satış gerçekleşebilir. Sponsor gelirlerimizde ise bu sene, geçen yılki 80 milyon euroluk rekoru geçeceğimizi düşünüyorum. Mağazacılık rekor üstüne rekor kırıyor. Böylece bizi sınırlandıran limit problemini aşacağız." dedi.



NİJERYALI YILDIZA 120 MİLYON EURO

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in transferi konusunda adım atabilmek için futbolcunun kararını beklediklerini ifade etti. Özbek ayrıca, Nijeryalı golcünün Suudi Arabistan'dan 3 senelik 120 milyon Euro'luk teklif aldığını açıkladı.



Dursun Özbek, "Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içine bize verecek. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdi ve bu sevgiyi başka yerde bulamayacağını biliyor. Osimhen'in vereceği karara göre biz de stratejimizi netleştireceğiz" diye konuştu.



36 GOL 8 ASİST YAPTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.