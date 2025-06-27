Victor Osimhen için flaş gelişme! Yetkili isim açıkladı: Pazarlık yapılmayacak

Galatasaray'ın bonservisyle transfer etmek istediği Victor Osimhen'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Napoli yetkilileri, trasfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon oynadığı oyunla herkesi kendine hayran bırakan Victor Osimhen'i bonservisyle transfer etmek büyük çaba harcıyor. Tüm sarı-kırmızılı taraftarların gözü Victor Osimhen'den gelecek haberdeyken transferle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

15 TEMMUZ'DA O MADDE KALKACAK

Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi 15 Temmuz 2025 tarihinde son bulacak. Sözleşmesinde belirtilen bu tarihten sonra herhangi bir bedel bulunmayacak.

SERBEST KALMA MADDESİ KALKINCA NE OLACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre; transfere dair önemli detaylara ulaşıldı. Napoli yetkililerine, "15 Temmuz'da oyuncunun serbest kalma maddesi kalkıyor. Bundan sonraki süreçte neler olacak?" sorusunu yöneltti.

"BONSERVİSİ DAHA DA ARTACAK"

Napoli yetkilileri, bu madde kalksa bile söz konusu bonservisin kesinlikle düşmeyeceğini hatta daha da artacağını aktardı. Yetkili isim, 15 Temmuz'dan sonra daha düşük bir bonservis bedeline pazarlık yapılmayacağını söyledi.