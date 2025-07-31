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Editor
 | Burak Ayaydın

Victor Osimhen için KAP açıklaması: Galatasaray'dan dev yatırım!

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi tamamlandı. KAP bildirimi yapan Galatasaray, Victor Osimhen anlaşmasındaki tüm mali detayları açıkladı.

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Victor Osimhen için KAP açıklaması: Galatasaray'dan dev yatırım!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 22:07
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 22:07

'da sansasyonel süreci mutlu sonla bitti. Sarı kırmızılılar, ile resmen sözleşme imzaladı.

Victor Osimhen için KAP açıklaması: Galatasaray'dan dev yatırım!

GALATASARAY'DAN VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ İÇİN KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u SSCN Napoli SPA’ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Victor Osimhen için KAP açıklaması: Galatasaray'dan dev yatırım!

GALATASARAY'DA TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?

Victor Osimhen transferi için uzun zamandır görüşmeler yapan Galatasaray'ın, yıldız bir kaleci transferini de yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

VICTOR OSIMHEN GALATASARAY DIŞINDA KİMLERDEN TEKLİF ALDI?
Yıldız golcü; Arsenal, Barcelona, Juventus ve Al Hilal'i reddetmişti.
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