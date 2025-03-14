Victor Osimhen için sürpriz talip! Teklifi yaptılar, pazarlığa oturdular

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız oyuncu Victor Osimhen devleri peşinden koşturuyor. İngilizlerden sonra Arap ekibi de sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte transfer hamlesinin detayları...

Sezon başında Napoli’den kiralanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen attığı gollerle Galatasaray’ı sırtlarken talipleri de artıyor. Napoli, Premiere Lig devleriyle transfer için temas kurdu ancak sürpriz bir takım daha Osimhen için harekete geçti. Öte yandan sarı-kırmızılılar da Osimhen’i kadrosuna katmak için kaynak arıyor. Yıldız oyuncu için 70 milyon Euro gibi rakamlar konuşuluyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF VAR

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, bonservisi Napoli'de olan Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

Suudi Arabistan kulübünün, yıldız golcünün 75 milyon euro'luk bonservisini ödemeye hazır olduğu belirtildi.



AL-HİLAL PAZARLIK MASASINDA

Öte yandan George Gardi, 26 yaşındaki golcü için Al-Hilal ile görüşmelere başladı. Al-Hilal, sağlık sorunları yaşayan Aleksander Mitrovic yerine yeni bir golcü arayışına girdi. Suudi Arabistan ekibi, Gardi'nin yönlendirmesiyle Osimhen'i listenin ilk sırasına yazdı.



İNGİLİZ DEVLERİ PEŞİNDE

İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Manchester United ve Chelsea'nin peşinde olduğu Osimhen, geleceği ile ilgili kararı sezon sonuna bıraktı.

Yıldız ismi kadrosunda tutmayı hedefleyen Galatasaray'ın, her geçen gün artan talipliler nedeniyle işi zor gibi gözüküyor. Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ağlarına iki, Alanya maçında ise attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

