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 | Murat Makas

Victor Osimhen için teklif belli oldu! Galatasaray B planını hazırladı

Galatasaray gelecek sezon kadrosunda tutmak istediği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için ödeme planını hazırladı. Ancak dünyaca ünlü yıldızın peşinde dev kulüpler var. Osimhen'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı yönetim B planını hazırladı. İşte detaylar...

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Victor Osimhen için teklif belli oldu! Galatasaray B planını hazırladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 10:07

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan edip Türkiye kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray yeni sezon çalışmalarını hızlandırdı. Transferde dünyaca yıldız isimlere yönelen sarı-kırmızılı ekip diğer yandan da Victor Osimhen’i kadroda tutmak istiyor. Nijeryalı yıldız performansıyla sezona damga vurdu.

Victor Osimhen için teklif belli oldu! Galatasaray B planını hazırladı

OSİMHEN TRANSFERİ BEKLEMEDE

Sarı-kırmızılı yönetim, 66 milyonluk Euro'luk (9 milyonu devre arası verildi) teklifini Napoli'ye sundu ve beklemeye geçti. Napoli, Galatasaray'ın 3 taksit halindeki bu teklife sıcak bakıyor. Bir diğer yandan Cimbom golcü oyuncu için ise yıllık 13 milyon Euro ödemeyi planlıyor.

Victor Osimhen için teklif belli oldu! Galatasaray B planını hazırladı

Avrupa'nın dev kulüpleriyle görüşmeler yaptığı öğrenilen Osimhen'in Galatasaray cephesinden zaman istediği belirtildi.

B PLANI

Galatasaray, Osimhen'den olumsuz haber geldiği taktirde mutlaka o bölgeye üst düzey bir isim almayı düşünüyor. Cimbom, 6 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mauro Icardi dışında 2 santrfor oyuncusuyla sezonu açmak istiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Osimhen'in değer ne kadar? Dünyada kaçıncı sırada?
Osimhen transfer sıralamasında 10. sırada. Değeri ise 70.00 mil. €
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#Spor
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