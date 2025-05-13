Victor Osimhen için teklif belli oldu! Galatasaray B planını hazırladı

Galatasaray gelecek sezon kadrosunda tutmak istediği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için ödeme planını hazırladı. Ancak dünyaca ünlü yıldızın peşinde dev kulüpler var. Osimhen'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı yönetim B planını hazırladı. İşte detaylar...

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan edip Türkiye kupasını müzesine götürmek isteyen Galatasaray yeni sezon çalışmalarını hızlandırdı. Transferde dünyaca yıldız isimlere yönelen sarı-kırmızılı ekip diğer yandan da Victor Osimhen’i kadroda tutmak istiyor. Nijeryalı yıldız performansıyla sezona damga vurdu.

OSİMHEN TRANSFERİ BEKLEMEDE

Sarı-kırmızılı yönetim, 66 milyonluk Euro'luk (9 milyonu devre arası verildi) teklifini Napoli'ye sundu ve beklemeye geçti. Napoli, Galatasaray'ın 3 taksit halindeki bu teklife sıcak bakıyor. Bir diğer yandan Cimbom golcü oyuncu için ise yıllık 13 milyon Euro ödemeyi planlıyor.

Avrupa'nın dev kulüpleriyle görüşmeler yaptığı öğrenilen Osimhen'in Galatasaray cephesinden zaman istediği belirtildi.



B PLANI

Galatasaray, Osimhen'den olumsuz haber geldiği taktirde mutlaka o bölgeye üst düzey bir isim almayı düşünüyor. Cimbom, 6 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mauro Icardi dışında 2 santrfor oyuncusuyla sezonu açmak istiyor.

