Victor Osimhen imzayı attı: Galatasaray'a kötü haber geldi!

Galatasaray ile görüşmelerde bulunan Victor Osimhen, Al Hilal ile ön anlaşmaya vardı. Galatasaray'dan ayrılığı kesinlik kazanan Victor Osimhen, an itibarıyla Al Hilal ile söz kesti ve sözleşmeyi imzaladı.

Galatasaray'a Victor Osimhen transferinde kötü haber geldi. Galatasaray'ın sözleşmesini beklemeye alan Victor Osimhen, diğer taraftaysa Al Hilal ile imzaladı ve kontrat detayları için beklemeye geçti.

VICTOR OSIMHEN İMZAYI ATTI: GALATASARAY TRANSFERDE TERS KÖŞE OLDU

Victor Osimhen ve Al Hilal'in anlaşamaması sonucunda devreye giren Galatasaray'a, bu akşam itibarıyla kötü haber geldi. Victor Osimhen, Al Hilal ile temel prensipte anlaştı ve ön sözleşmeyi imzaladı. Yıldız golcünün, gelecek sezon için Galatasaray'da oynamayacağı kesinleşmiş oldu.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın tüm zaferlerinde başrolde yer alan Victor Osimhen, bu sezonu resmen tek başına domine etmişti.