Dominik Livakovic'ten Galatasaray'a yeşil ışık: Fernando Muslera sonrasında sürpriz transfer süreci!

Galatasaray'da Fenerbahçeli Dominik Livakovic'in transfer tavsiyesi gündeme bomba gibi düştü. Fernando Muslera sonrası için PAOK'un file bekçisi Dominik Kotarski ile ilgilenen Galatasaray'a, Fenerbahçeli Dominik Livakovic'ten yeşil ışık geldi.

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, Galatasaray'ın gündemindeki Dominik Kotarski'ye bilgi verdi ve sarı kırmızılı takıma transfer ihtimalini değerlendirmesini söyledi. Halihazırda Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası için ilgilendiği isimlerden olan Dominik Kotarski, vatandaşı Dominik Livakovic'ten Galatasaray hakkında kritik bilgiler aldı ve Fenerbahçe'de oynayan deneyimli eldivene Türkiye ortamını sordu.

FENERBAHÇELİ DOMINIK LIVAKOVIC'TEN GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ İÇİN YEŞİL IŞIK

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Dominik Livakovic, Galatasaray ile anılan Dominik Kotarski'ye 'transfer olmalısın' dedi. Vatandaşı Dominik Livakovic'e Galatasaray ihtimalini soran Dominik Kotarski, deneyimli eldivenden olumlu referans aldı! Esasen ise Fernando Muslera sonrası için transfer kritiklerine devam eden Galatasaray, kaleyi güvenle teslim edebileceği yüksek potansiyelli bir eldiven aramaya devam ediyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİNDEKİ DOMINIK KOTARSKI VE PAOK PERFORMANSI

Yunan temsilcisiyle bu sezon 46 maça çıkan Dominik Kotarski; tam 15 maçta kalesini gole kapatırken, 57 kez değişen skor tabelasına ise engel olamadı. Son olarak da 25 yaşındaki eldivenin, PAOK ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.