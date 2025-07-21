Victor Osimhen İstanbul'a geliyor! İşte anlaşmanın tüm detayları

Galatasaray yönetimi Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için uzun zamandır İtalya'da çalışmalarını sürdürdü. Napoli takımının yönetimi ile sıkı bir pazarlığa oturan sarı kırmızılılar, banka teminatı ve ödeme planı konusunda da anlaşarak transferi sonlandırdı.

GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ!

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik performansıyla Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Osimhen, Al Hilal ve Juventus takımından cazip teklifler gelmesine rağmen, Galatasaray'ı tercih ederek, takıma olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray ile Napoli arasında yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’in bonservisi için toplamda 75 milyon Euro ödeyecek. Bu bedel, 40 milyon Euro peşin, kalan 35 milyon Euro’nun ise iki taksitle ödenmesi şeklinde yapılandırıldı. Ayrıca, Osimhen’in bir sonraki transferinden Napoli’ye %20 pay verilmesi kararlaştırıldı.

KARŞILAMA TÖRENİ YAPILACAK!

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucunda Osimhen'i kadrosuna katması, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın taraftar grupları, Nijeryalı başarılı futbolcuyu karşılamak adına büyük bir organizasyon planlıyor.