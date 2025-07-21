Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Victor Osimhen İstanbul'a geliyor! İşte anlaşmanın tüm detayları

Galatasaray. uzun süredir bonservisini almak için çalıştığı Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı yönetim, Napoli ile yaptığı yoğun görüşmeler sonucunda yıldız futbolcu Osimhen'in kadrosuna kattı. İşte bomba transferin perde arkası ve sözleşme detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Victor Osimhen İstanbul'a geliyor! İşte anlaşmanın tüm detayları
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:59

yönetimi 'i kadrosuna katmak için uzun zamandır İtalya'da çalışmalarını sürdürdü. takımının yönetimi ile sıkı bir pazarlığa oturan sarı kırmızılılar, banka teminatı ve ödeme planı konusunda da anlaşarak transferi sonlandırdı.

Victor Osimhen İstanbul'a geliyor! İşte anlaşmanın tüm detayları

GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ!

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik performansıyla Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Osimhen, Al Hilal ve Juventus takımından cazip teklifler gelmesine rağmen, Galatasaray'ı tercih ederek, takıma olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Victor Osimhen İstanbul'a geliyor! İşte anlaşmanın tüm detayları

SÖZLEŞME DETAYLARI

Galatasaray ile Napoli arasında yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’in bonservisi için toplamda 75 milyon Euro ödeyecek. Bu bedel, 40 milyon Euro peşin, kalan 35 milyon Euro’nun ise iki taksitle ödenmesi şeklinde yapılandırıldı. Ayrıca, Osimhen’in bir sonraki transferinden Napoli’ye %20 pay verilmesi kararlaştırıldı.

Victor Osimhen İstanbul'a geliyor! İşte anlaşmanın tüm detayları

KARŞILAMA TÖRENİ YAPILACAK!

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucunda Osimhen'i kadrosuna katması, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Victor Osimhen İstanbul'a geliyor! İşte anlaşmanın tüm detayları

Galatasaray'ın taraftar grupları, Nijeryalı başarılı futbolcuyu karşılamak adına büyük bir organizasyon planlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Victor Osimhen transferinde bilinmeyenler! İş sadece imzaya kaldı
Galatasaray'dan flaş Victor Osimhen açıklaması! Saat verildi
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#serie a
#Napoli
#victor osimhen
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.