Victor Osimhen isyan bayrağını açtı! Napoli yöneticilerinden transfer cevabı

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde adeta kriz çıktı. Napoli yöneticilerinin istekleri transferi zora soktu. Napoli ile görüşmeler devam ederken, Nijeryalı yıldız ve arkadaşı İtalyan yöneticilere tepki gösterdi. Napoli Başkanı De Laurentiis'in umursamaz tavırları Galatasaraylı yöneticileri huzursuz etti. İşte detaylar...

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldız Victor Osimhen transferi çıkmaza girdi. Galatasaray ile Napoli arasındaki görüşmeler restleşmeye kadar gidiyor. İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis'in istekleri transferi zora sokuyor ve sarı-kırmızılı ekibin tepkisine neden oluyor.

SÖZLEŞME OTOMATİK OLARAK 2 YILA ÇIKACAK

Osimhen’in 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bugün itibariyle ortadan kalkarken, oyuncunun da Napoli ile 1 yıl kalan sözleşmesi otomatik olarak 2 yıla çıkacak. Aslan en son 40 milyon Euro artı iki taksitte 35 milyon Euro verdi. Napoli buna sıcak bakarken De Laurentiis bir sonraki satıştan %20 pay istediğini ileterek bu transferin gerçekleşmemesi için adım attı.

HASTALIK RAPORU GÖNDERİLDİ

Galatasaray yönetimi bu isteği geri çevirirken Osimhen cephesinden bir hamle geldi. Nijeryalı oyuncu Napoli kampına katılmamak için hasta raporu gönderirken bir kez daha İtalyanlara mesaj yolladı.

OSIMHEN TEPKİSİNİ ORTAYA KOYDU

Osimhen, "Galatasaray'da oynamak istiyorum. İstediğiniz bonservisi de size veriyorlar, başka takıma gideceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık yeter. Bana karşı yapılan bu tavıra inanamıyorum. Benimle ne derdiniz var" diyerek tepkini ortaya koydu.

Geçen sezon da Osimhen'i istediği takımlara göndermeyip son gün Cimbom'a kiralamak zorunda kalan De Laurentiis'in ne yapacağı da merak konusu. Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba, İtalyan kulübünün çıldırtan isteklerine isyan etti ve sosyal medyadan paylaşımı yaptı.

OSIMHEN'İN YAKIN ARKADAŞI İSYAN ETTİ

Laba yaptığı paylaşımda, "Napoli, Victor Osimhen'e geçen sene yaptıklarının aynısını yapıyor. Kasıtlı olarak sinirlendirmeye ve yıpratmaya çalışıyor. Osimhen'e üzülüyorum çünkü o çok daha iyisini hak ediyor. Başkanın sinir bozucu olmasını bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum, yapılanlar bir kötülük" dedi.

NAPOLİ YÖNETİCİLERDEN TRANSFER CEVABI

Napoli yöneticileri ismini vermek istemeyen İtalyan idareciye, "Galatasaray'ın size banka teminatlarını sunduğu ve bunları incelediğiniz söyleniyor. Galatasaray ile anlaşma yakın mı?" sorusunu yöneltti. Osimhen için görüşmelerin sürdüğü ancak teminat mektubu verildiği bilgisinin tamamen yanlış olduğu belirtildi.