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 | Murat Makas

Victor Osimhen transferi için yeşil ışık: Napoli 62 milyon sterlinlik teklifi kabul etti! İşte yeni adresi

İtalyan devi Napoli, iddialara göre Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osimhen için 62 milyon Sterlinlik teklifi kabul etti. Osimhen'in yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

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Victor Osimhen transferi için yeşil ışık: Napoli 62 milyon sterlinlik teklifi kabul etti! İşte yeni adresi
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 15:56

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk yolunda önemli hamle olan Osimhen için dünyanın ünlü kulüpleri şimdiden nabız yokluyor. Yıldız forvetin Arsenal ile anlaşma sağlamak üzere olduğu öğrenildi.

ARSENAL İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Nijerya basınından Daily Trust'ın haberine göre Osimhen, Arsenal ile görüşmelere başladı. Napoli'nin kadrosunda düşünmediği Osimhen için İtalyan devine 62 milyon sterlin öneren Arsenal, Napoli ile anlaşma sağladı.

75 MİLYON EURO

Osimhen'in de Arsenal ile görüşmelerde sona geldiği aktarılırken sezon sonunda yıldız golcünün Arsenal formasını giyeceği aktarıldı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta 23 gol ve 5 asistle oynayan Nijeryalı golcü, 75 milyon Euro piyasa değerine sahip.

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Sıkça Sorulan Sorular

Osimhen'in dans ettiği yarim yarim kimin şarkısı?
Hasibe Turhan, 1994 yılının Temmuz ayında dünyaya gelmiş olup, yengeç burcudur. Müzik dünyasında tanınmasını sağlayan en önemli eseri, Trabzonspor'un eski oyuncusu Daniel Sturridge'in transfer sürecinde popüler hale gelen, Galatasaray'ın santraforu Osimhen'in de dans ettiği “Yarim Yarim” şarkısıdır.
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#transfer
#Napoli
#Kafkas Dağları
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