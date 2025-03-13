Victor Osimhen transferi sona eriyor! Barcelona'dan dudak uçuklatan teklif

Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osimhen için dünya devi Barcelona harekete geçti. Osimhen'in Barcelona ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. İşte transfer haberinden detaylar...

Galatasaray’ın kiralık yıldız futbolcusu Victor Osimhen dev kulüplerin listesinde. Yeni sezona şimdiden hazırlık yapmaya başlayan kulüpler İtalyan ekibi Napoli’nin kapısını çalıyor. Galatasaray'da Osimhen macerası sona eriyor. Napoli'den sezon başında sürpriz bir şekilde kiralanan yıldız oyuncu Barcelona ile anlaşma aşamasına geldi.

BARCELONA 70 MİLYON EURO ÖNERDİ

Barcelona, Napoli'ye Osimhen'in bonservisi için nakit olarak 70 milyon Euro önerdi. İtalyan devi bu teklifi düşünmeden kabul etti ve Osimhen'in gidişine onay verdi.



OSIMHEN BARCELONA İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Katalan ekibiyle görüşmelere başlayan Osimhen, Barcelona'nın sunduğu yıllık 15 milyon Euro olan maaş teklifini kabul etti. İspanyol ekibiyle prensip anlaşmasına varan Osimhen, sezon sonunda büyük bir aksilik olmazsa Barcelona'nın yolunu tutacak.

Daha önce Premiere Lig devi Arsenal’in de Osimhen için nabız yokladığı iddia edilmişti.