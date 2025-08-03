Victor Osimhen transferinde dikkat çeken detay! Bilinmeyen gerçek ortaya çıktı

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'in bonservisini 75 milyon Euro'ya alarak Türk futbol tarihine geçti. Sarı-kırmızılılar, rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için dün oynanan Lazio maçı öncesinde imza töreni düzenledi.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KULÜPLERİNİN TEKLİFLERİNİ REDDEDİP GALATASARAY'I TERCİH ETTİ"

İmza töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek, Osimhen hakkında şunları söyledi:

"Osimhen'in geçen sezonki performansı yalnızca Galatasaraylıların değil, tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Kulübümüzle ve taraftarımızla kelimelerle ifade edilemeyecek bir gönül bağı kurdu. Bugün burada olmasında kulübümüzün yaptığı fedakarlık kadar, onun gösterdiği aidiyet duygusunun da büyük payı var. Dünyanın en önemli kulüplerinin tekliflerini reddedip Galatasaray'ı tercih etti. Kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum"

OSIMHEN'DEN GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ

Nijeryalı yıldız da RAMS Park’ta taraftarlar önünde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Kürsüye çıkan Osimhen, sözleşmesini imzaladıktan sonra, "Merhaba Galatasaray. Teşekkürler." ve "Solo il Gala (Sadece Galatasaray)" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMEDE SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Galatasaray, Victor Osimhen ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, kontrattaki bir detay dikkat çekti. Napoli ile sözleşmesinde “75 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi bulunan Osimhen için bu rakamı ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, yeni sözleşmeye serbest kalma maddesi koymadı. 26 yaşındaki yıldız futbolcuya yıllık 21 milyon Euro ödenecek.

LÜKS BİR VİLLA TAHSİS EDİLDİ

Yönetim, Osimhen’in tamamen Galatasaray’a odaklanmasını sağlamak amacıyla İstanbul’da ailesiyle birlikte uzun yıllar yaşayabileceği lüks bir villa da tahsis etti.