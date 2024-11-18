Victor Osimhen transferinde sıcak gelişme! Galatasaray 3 güçlü rakiple çekişecek

18 Kasım 2024 09:54 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:05

Galatasaray'ın, sezon başında Napoli'den kiraladığı dünya yıldızı Victor Osimhen dev kulüplerin radarına girdi. Gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgisini kazanan yıldız oyuncu için 3 güçlü kulübün formül hazırladığı iddia edildi. İtalyan basını Victor Osimhen transferiyle ilgili gelişmeleri duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig’in zirvesinde yer alan Galatasaray​, ara transfer​ dönemi için hazırlıklarına başladı. Ligde ve Avrupa’da kayıpsız ilerlemek isteyen sarı-kırmızılı ekip kadro planlamasını yaparken bir yandan da Victor Osimhen​'in bonservisi için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede taraftarın sevdiği isim haline gelen yıldız oyuncu Victor Osimhen performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekti.

Nijeryalı oyuncu ile ilgili Fenerbahçe iddiaları ortaya atılmıştı ancak Acun Ilıcalı "Osimhen ile kesinlikle ilgilenmiyoruz. Çıkan haberler palavra'' demişti.

İTALYANLAR DUYURDU

Şimdiden birçok talibi olan 25 yaşındaki yıldız oyuncunun gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusu. Victor Osimhen'in transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyanlar, golcü oyuncuyla ilgili flaş haber verdi.

İtalya basını, 25 yaşındaki oyuncunun bonservisine Galatasaray'ın üzerinde teklif sunmaya hazır 3 kulübü yazdı. Habere göre; Napoli​, yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen kulüpler için yaklaşık 75 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

ÜÇ DEV RAKİP VAR

Galatasaray'ın bu şartları yakalamasının zor olduğu ifade edilirken, Avrupa'dan 3 büyük kulüp de Osimhen transferi için teklif sunmaya hazırlanıyor.

MANU, CHELSEA VE ARSENAL PEŞİNDE

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde, Manchester United​, Chelsea ve Arsenal gibi Premier Lig kulüplerinin Osimhen'in durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

MANU'NUN FORMULÜ BELLİ OLDU

Manchester United'ın transferde Joshua Zirkzze'yi takasta teklif etmeyi planladığı belirtilirken, Chelsea'nin ise Gyökeres ile birlikte Osimhen'i listenin başında tuttuğu ifade edildi.

Yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı karşılaşmalarda 8 gol attı ve 4 de asist katkısı verdi. Transfermarkt verilerine göre, Victor Osimhen'in 75 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.