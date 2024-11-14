L-Gante'den Galatasaraylıları kızdıran hamle! Fenerbahçe forması ile canlı yayına çıktı

14 Kasım 2024 20:17 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 20:26

Galatasaray’ın Arjantinli forveti Icardi ile ayrılan Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile ilişki yaşadığını açıklamıştı. L-Gante, Wanda Nara ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Galatasaray taraftarlarından eleştiri dolu mesajlar alırken L-Gante'den Galatasaraylıları daha da kızdıracak bir hamle geldi. L-Gante, çıktığı bir canlı yayında Fenerbahçe forması giydi.

Icardi'nin Wanda Nara'ya yolladığı o mesaj kamyon arkası sözü oldu! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Icardi'nin Wanda Nara'ya yolladığı o mesaj kamyon arkası sözü oldu! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Wanda Nara’dan şoke eden Icardi açıklaması! "Beni değil Galatasaray'ını seçti"

Wanda Nara’dan şoke eden Icardi açıklaması! "Beni değil Galatasaray'ını seçti"

Galatasaray​'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi​'nin eşi Wanda Nara​, kısa süre önce yaptığı açıklamada Icardi ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Şu sıralar Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşadığı bilinen Wanda Nara, bu ilişkisini açıklamasının ardından sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

Wanda Nara ile aşk yaşayan rapçi L-Gante, Galatasaraylı taraftarların tepkisi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Türkiye’deki sporseverlerin kişisel olarak tehdit ve saygısız davranışları beni, ailemi ve işimi etkilemesi beni çok üzüyor. Bu nedenle bugün tuttuğum takımın renklerini paylaşıyorum ve ben büyük bir Fenerbahçe​ taraftarı olacağım" demişti. Ünlü rapçi aynı zamanda Fenerbahçe’nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko’nun fotoğrafını paylaşmıştı.

L-GANTE'NİN HESABI KAPATILMIŞTI!

Bu paylaşım sonrası şikayet üzerine şikayet alan rap sanatçısının hesabı kapatıldı. Galatasaraylı taraftarların şikayeti sonrası hesabı kapanan L-Gante bu kez de canlı yayına çıktı.

CANLI YAYINA FENERBAHÇE FORMASI İLE ÇIKTI!

Arjantin'de yayın yaptığı düşünülen bir YouTube kanalına konuk olan L-Gante, Fenerbahçe forması giydi. Buradaki yayında konuşan L-Gante yakında Türkiye'de konser yapacağını da duyurdu.