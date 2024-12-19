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Victor Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! İki dev kulübün binası basıldı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
19 Aralık 2024 09:52 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:53
Victor Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! İki dev kulübün binası basıldı

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen transferinde yolsuzluk iddiaları gündeme geldi. Osimhen'in kulübü Napoli'nin kötü bir sürece girdiği belirtiliyor. İtalyan polisinin Napoli ve Lille kulüpleri için operasyon başlattığı öne sürüldü. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ilerleyen Galatasaray​, Napoli​'den 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen’in bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor. Ayrıca Cimbom ara transfer dönemi için Dybala ve Skriniar gibi dünyaca ünlü yıldızları listesine aldı. Liste hazırlanmaya devam ederken Victor Osimhen'in kulübü Napoli ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Osimhen'in Napoli'ye transferi olay oldu. İtalya ve Fransa'da Osimhen transferinde olası yolsuzluklar hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Victor Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! İki dev kulübün binası basıldı - 1. Resim

KULÜP BİNALARINDA ARAMA YAPILDI

Napoli'nin Castel Volturno ve Roma'daki ofislerinde '2020 yazında bazı oyuncuların alımı ve satımıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yasadışı davranışlarla ilgili yararlı belgelerin toplanması amacıyla' aramalar yapıldığı yazıldı.

OSİMHEN TRANSFERİ İÇİN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Nijeryalı yıldızı Napoli'ye satan Lille'in yeni başkanı Olivier Letang, konuyla ilgili Fransa'nın L'Equipe gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! İki dev kulübün binası basıldı - 2. Resim

''KASAYA 7 MİLYON EURO GİRDİ''

Lille'in yeni başkanı Olivier Letang, "Osimhen'in satışından elde edilen net gelir 68 milyon değildi, çünkü 20 milyona gelen dört oyuncu olduğunu unutmamalıyız, yani değer fiilen sıfırdı. Dolayısıyla, tüm aracıların ücretleri, sermaye kazançları, komisyonlar da dahil olmak üzere operasyonun dengesini kurarsak, kulübün kasasına yaklaşık 7 milyon girdi" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular
Galatasaray ile tüm kulvarlarda toplamda 14 maça çıkan Osimhen bu maçlarda 10 gol ve 4 asist katkısı yaptı. Osimhen ligde her 67 dakikada bir Avrupa Ligi'de ise her 66,8 dakikada bir gole doğrudan katkı sağladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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