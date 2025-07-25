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 | Efe Demir

Victor Osimhen'de sona gelindi! Transferde son bir engel kaldı

Transfer sezonuna Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi transfer ederek bomba gibi başlayan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen'le anlaşarak Türk futbol tarihinin en büyük transferine imza atmak üzere. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da yaptığı kampla devam eden Cimbom'da artık gözler transfere çevrilmiş durumda. Artık bu transferi ıslak imzaya bırakan Sarı-kırmızılılarda son detaylar ortaya çıktı...

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Victor Osimhen'de sona gelindi! Transferde son bir engel kaldı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 09:45

'da gözler 'in resmen açıklamasına çevrilmiş durumda.

Victor Osimhen'de sona gelindi! Transferde son bir engel kaldı

DİKKAT ÇEKEN SÖYLEM

Galatasaray'da Temmuz ayı Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Dursun Özbek, Nijeryalı yıldızın transferine dair de dikkat çekici söylemlerde bulundu.

Victor Osimhen'de sona gelindi! Transferde son bir engel kaldı

ÖZBEK SON DURUMU AÇIKLAMIŞTI

Dursun Özbek, "Osimhen transferinde imzalar atılırsa inşallah bu sürecinin tüm detaylarını anlatacağım. O zaman bu transfer ve yaşananlara dair bize hak vereceksiniz. İlmek ilmek işlenen, her detayında azami dikkat ettiğimiz bir süreç yaşıyoruz'' ifadelerini kullandı. Artık sarı-kırmızılı taraftarlar, tarihinin en pahalı transferinin resmi olarak açıklamasını dört gözle bekliyor.

Victor Osimhen'de sona gelindi! Transferde son bir engel kaldı

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI TRANSFERİN ÖNÜNÜ AÇTI

Victor Osimhen'i renklerine bağlamak için ile prensipte anlaşan ve oyuncu ile de el sıkışan Galatasaray, anlaşmasından çıkarak transferin de önünü açtı.

Victor Osimhen'de sona gelindi! Transferde son bir engel kaldı

TEMİNAT HAZIR

Napoli'nin banka teminatı isteğini yerine getirmek için Bankalar Birliği anlaşmasını bitirerek çözecek olan yönetim, aradaki prosedürleri tamamlamak adına yoğun çaba harcıyor.

Victor Osimhen'de sona gelindi! Transferde son bir engel kaldı

EVRAK İŞLERİ UZADI

Resmi evrak işleri uzadığı için Galatasaray yönetiminin transferi henüz açıklayamadığı öğrenildi. 40 milyon Euro peşinat bedelini de toplamaya çalışan Galatasaray yönetimi, 48 saatte hedefine ulaşmayı planlıyor. Osimhen için kalan 35 milyon Euro'luk ücretin ise 2 taksitle ve banka teminatıyla ödeneceği belirtildi.

Victor Osimhen'de sona gelindi! Transferde son bir engel kaldı

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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#Napoli
#bankalar birliği
#victor osimhen
#Spor
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