Victor Osimhen'den rekor için paylaşım geldi!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olmasıyla ilgili paylaşım yaptı. Trabzonspor ile oynadıkları kupa finalindeki golleriyle; Mario Jardel'i geride bırakarak yeni bir rekora imza atan Osimhen, sosyal medya hesabından süreçle ilgili paylaşımda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanırken, Victor Osimhen de Trabzonspor'a attığı iki gol ile rekor kırmıştı. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Victor Osimhen, bu sezonki gol sayısını 35'e yükselterek Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.

VICTOR OSIMHEN'DEN REKOR PAYLAŞIMI

Osimhen paylaşımında, "Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak (35 gol) yeni bir rekor... Ama önce, bu standardı 24 yıl önce belirleyen KRAL, EFSANE Mario Jardel’e saygılar. Galatasaray’da tarih yazmayı hayal eden her yabancı oyuncuya ilham veren 34 gol..." ifadelerini kullandı. Yıldız golcü ayrıca, "Dün o rekoru kırdım, ama bunu tek başıma yapmadım. Efsane Mario Jardel’in açtığı yolda yürüdüm. Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu an bana ait olabilir ama temeli sana ait." mesajını paylaştı.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY'DAKİ BU SEZONU

Galatasaray formasıyla bu sezon 39 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 35 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.