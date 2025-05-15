Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Victor Osimhen'den rekor için paylaşım geldi!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olmasıyla ilgili paylaşım yaptı. Trabzonspor ile oynadıkları kupa finalindeki golleriyle; Mario Jardel'i geride bırakarak yeni bir rekora imza atan Osimhen, sosyal medya hesabından süreçle ilgili paylaşımda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Victor Osimhen'den rekor için paylaşım geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 22:40
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 22:42

Ziraat Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanırken, Victor Osimhen de Trabzonspor'a attığı iki gol ile rekor kırmıştı. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Victor Osimhen, bu sezonki gol sayısını 35'e yükselterek Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.

VICTOR OSIMHEN'DEN REKOR PAYLAŞIMI

Osimhen paylaşımında, "Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak (35 gol) yeni bir rekor... Ama önce, bu standardı 24 yıl önce belirleyen KRAL, EFSANE Mario Jardel’e saygılar. Galatasaray’da tarih yazmayı hayal eden her yabancı oyuncuya ilham veren 34 gol..." ifadelerini kullandı. Yıldız golcü ayrıca, "Dün o rekoru kırdım, ama bunu tek başıma yapmadım. Efsane Mario Jardel’in açtığı yolda yürüdüm. Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu an bana ait olabilir ama temeli sana ait." mesajını paylaştı.

Victor Osimhen'den rekor için paylaşım geldi!

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY'DAKİ BU SEZONU

Galatasaray formasıyla bu sezon 39 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 35 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN BİR ÖNCEKİ EN GOLCÜ SEZONUNU NEREDE YAŞAMIŞTI?
Yıldız forvet, Napoli'de harika işlere imza atmış ve Türkiye'den önceki en iyi kariyer sezonunu geçirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bologna yarım asır sonra kupa aldı: Francesco Totti'den 'ilham' vurgusu geldi!
Trabzonspor'da Fatih Tekke yıldız ismin biletini kesti: Galatasaray maçının bedeli ağır oldu!
ETİKETLER
#victor osimhen
#Galatasaray Haberleri
#Sosyal Medya Paylaşımı
#rekor kırdı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.