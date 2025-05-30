Victor Osimhen’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istediler! ‘Yurt dışı yasağı koyar mısın’?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’in 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın yöneticileri ve futbolcularını İstanbul’da ağırlayarak tebrik etti. Erdoğan’ın yıldız oyuncu Victor Osimhen ile samimi selamlaşması ve paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı kırmızılı taraftarlar X platformunda Erdoğan’a, Osimhen’in takımda kalması için çağrıda bulunarak binlerce mesaj ve yorum paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’in 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın yöneticileri ve futbolcularını İstanbul’da ağırlayarak tebrik etti. Erdoğan’ın yıldız oyuncu Victor Osimhen ile samimi selamlaşması ve paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı kırmızılı taraftarlar X platformunda Erdoğan’a, Osimhen’in takımda kalması için çağrıda bulunarak binlerce mesaj ve yorum paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın yöneticileri ve futbolcularını İstanbul’da kabul ederek tebrik etti. Erdoğan’ın Victor Osimhen ile samimi selamlaşması ve paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Süper Lig sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray Spor Kulübü’nün yöneticileri ve futbolcularını İstanbul’da ağırladı. Gerçekleşen buluşmada, Erdoğan sarı kırmızılı ekibi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN OSİMHEN'İ İSTEDİLER!

Ziyaret sırasında Erdoğan, Galatasaray’ın yıldız oyuncularıyla tek tek selamlaştı. Özellikle Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile kurduğu samimi diyalog, görüşmenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Görüşme sonrası sosyal medyada paylaşılan Erdoğan ve Osimhen’in fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni, yorum ve paylaşım alarak X platformunda trendler arasına girdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, bu fotoğrafı coşkuyla paylaşarak, “Osimhen takımda kalsın!”, “Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen Osimhen’i bırakmayın!”, "Osimhen Galatasaray'da kalırsa ben de size oy veririm", "Reis yanındaki adama yurt dışı yasağı koy" gibi mesajlarla Erdoğan’a seslendi.

Sosyal medyada yankı uyandıran bu buluşma, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir heyecan oluşturdu. Kulüp yöneticileri, Erdoğan’a destekleri için teşekkür ederken, taraftarların Osimhen sevgisinin şampiyonluk coşkusunu daha da artırdığını vurguladı.