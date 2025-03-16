Victor Osimhen'in geleceği belli oldu! Galatasaray'ı şaşırtan tavır

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, sezon sonu için kararını net olarak verdi. Türkiye'deki ilk zamanlarında Galatasaray'da uzun soluklu bir kariyeri olabileceğini düşünen Victor Osimhen, an itibarıyla fikir değiştirdi.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı kırmızılı ekiple ilgili fikrini değiştirdi. Türkiye'ye geldiği ilk zamanlarda Galatasaray'da kalıcı olarak oynamayı gündeminde tutan Victor Osimhen, Avrupa'daki başarısızlıkların ardından net olarak ayrılmaya karar verdi.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN AYRILIĞI

Avrupa maçlarındaki süreçten rahatsız olan Nijeryalı golcü, kariyeri için daha iddialı hedefleri olabilecek bir kulübe transfer olmaya hazırlanıyor. Türkiye'deki ilk döneminin aksine artık Galatasaray'da devam etmek istemeyen Osimhen, Napoli'nin yapacağı anlaşmayla birlikte İstanbul'dan ayrılacak ve yaz kampında yeni ekibiyle antrenmanlara çıkacak.