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 | Burak Ayaydın

Yunus Akgün ile anlaşma tamam! İmzayı resmen atıyor

Galatasaray'da Yunus Akgün'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır Galatasaray ve Yunus Akgün arasında devam eden sözleşme görüşmeleri olumlu ilerledi ve karşılıklı anlaşmaya varıldı. 24 yaşındaki yıldıza ciddi bir zam yapılacak, işte detaylar.

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Yunus Akgün ile anlaşma tamam! İmzayı resmen atıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.03.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
16.03.2025
saat ikonu 15:42

Galatasaray'dan iç transferde Yunus Akgün hamlesi geldi. 2026 yazında sözleşmesi bitecek olan Yunus Akgün ile bir süredir görüşmeler yapan Galatasaray yönetimi, Sabah'ın haberine göre 24 yaşındaki yetenekli futbolcuyla ön anlaşmaya vardı.

Yunus Akgün'ün üzerine oynamaya devam - Galatasaray Haberleri

GALATASARAY'DA YUNUS AKGÜN İMZAYI ATIYOR! SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray adına pek çok puan kazanılmasını sağlayan Yunus Akgün, sarı kırmızılı ekiple devam etme kararı verdi! Yetenekli hücumcuya iyi bir zam miktarı öneren yönetim, serbest kalma bedelini de yükseltecek. Kariyerinin bundan sonraki sürecinde daha da iyi işler yapacağı düşünülen Yunus'un, ilerleyen yıllarda ciddi bir meblağ ile satılması planlanıyor.

Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yeni sözleşme

YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 34 maça çıkan Yunus, 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Dikine top sürerek ansızın takımını rakip sahaya taşıyan milli yıldız, Galatasaray'ın tempo yükselttiği anlarda hep başroldeydi.

Sıkça Sorulan Sorular

YUNUS AKGÜN'ÜN PİYASA DEĞERİ NEDİR?
24 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel bonservis bedeli 11 milyon Eurodur.
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#yunus akgün
#yunus akgün
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