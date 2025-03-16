Yunus Akgün ile anlaşma tamam! İmzayı resmen atıyor

Galatasaray'da Yunus Akgün'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır Galatasaray ve Yunus Akgün arasında devam eden sözleşme görüşmeleri olumlu ilerledi ve karşılıklı anlaşmaya varıldı. 24 yaşındaki yıldıza ciddi bir zam yapılacak, işte detaylar.

Galatasaray'dan iç transferde Yunus Akgün hamlesi geldi. 2026 yazında sözleşmesi bitecek olan Yunus Akgün ile bir süredir görüşmeler yapan Galatasaray yönetimi, Sabah'ın haberine göre 24 yaşındaki yetenekli futbolcuyla ön anlaşmaya vardı.

GALATASARAY'DA YUNUS AKGÜN İMZAYI ATIYOR! SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray adına pek çok puan kazanılmasını sağlayan Yunus Akgün, sarı kırmızılı ekiple devam etme kararı verdi! Yetenekli hücumcuya iyi bir zam miktarı öneren yönetim, serbest kalma bedelini de yükseltecek. Kariyerinin bundan sonraki sürecinde daha da iyi işler yapacağı düşünülen Yunus'un, ilerleyen yıllarda ciddi bir meblağ ile satılması planlanıyor.

YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 34 maça çıkan Yunus, 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Dikine top sürerek ansızın takımını rakip sahaya taşıyan milli yıldız, Galatasaray'ın tempo yükselttiği anlarda hep başroldeydi.