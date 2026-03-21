Editor
 | Murat Makas

Victor Osimhen'in sakatlığında flaş detay! Uzmanlar açıkladı

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Liverpool maçında kolundan yaşadığı sakatlık sebebiyle camiayı endişelendirdi. Osimhen'in sakatlığıyla ilgili uzmanlar açıklama yaptı. Gemiş sakatlıklara ilişkin flaş detaylar ortaya çıktı.

Victor Osimhen'in sakatlığında flaş detay! Uzmanlar açıkladı
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 20:44

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen sakatlığıyla tüm camiayı korkuttu. Victor Osimhen, Liverpool karşılaşmasında yaşadığı kol kırığı sonrası bir kez daha sakatlık geçmişiyle konuşuluyor.

KEMİK KIRILGANLIĞI TESPİT EDİLMEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin en önemli hücum silahlarından biri olan Osimhen'in yaşadığı son sakatlığın, kemik kırılganlığı ya da osteoporoz gibi kronik bir sağlık probleminden kaynaklanmadığı belirtildi. Oyuncunun sık sakatlanmasının temel nedeni olarak ise sahadaki son derece fiziksel ve agresif oyun tarzı gösteriliyor.

Victor Osimhen'in sakatlığında flaş detay! Uzmanlar açıkladı

FİZİKSEL OYUN TARZI RİSK OLUŞTURUYOR

Osimhen; yüksek pres gücü, hava toplarındaki etkinliği ve maç başına 11 kilometreyi aşan koşu mesafesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca sık sık yaptığı yüksek tempolu sprintler, vücudunda ciddi bir yük oluşturuyor. Bu yoğun tempo nedeniyle kas liflerinde daha fazla hasar meydana geliyor ve toparlanma süreci uzuyor.

KAÇIRDIĞI MAÇ SAYISI

Uzmanlara göre bu durum, yıldız futbolcunun sezon başına ortalama 5 ila 15 maç kaçırmasına yol açıyor.

LIVERPOOL MAÇINDAKİ SAKATLIK DARBE KAYNAKLI

Liverpool karşılaşmasında yaşanan ön kol kırığının ise tamamen travmatik, yani direkt darbe sonucu oluştuğu ifade edildi. Bu sakatlığın, oyuncunun fiziksel yapısından ziyade maç içindeki sert mücadelelerin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Victor Osimhen'in sakatlığında flaş detay! Uzmanlar açıkladı

SAKATLIK GEÇMİŞİ

Osimhen'in son iki sezondaki sakatlık geçmişi şöyle:

2024/25

15 gün: Kas gerilmesi
8 gün: Kas gerilmesi
3 gün: Ateş

2025/26

10 gün: Antrenman eksiği
15 gün: Ayak bileği burkulması
3 gün: Antrenman eksiği
13 gün: Uyluk gerilmesi
7 gün: Diz sorunu
3 gün: Dinlendirme
4-6 hafta: Kol kırığı

