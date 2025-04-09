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 | Eyüp Ensar Yeşil

Viktor Faust Rydell Booker'ı mağlup etti!

Ukraynalı boksör Viktor Faust, Almanya'nın Potsdam kentinde düzenlenen bir boks galasında ABD'li Rydell Booker'ı mağlup etmeyi başardı.

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Viktor Faust Rydell Booker'ı mağlup etti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 23:30

Türk boks kulübü EC BOXING'in ağır sıkletteki Ukraynalı boksörü Viktor Faust, ABD'li Rydell Booker'ı yendi. Almanya'nın Potsdam kentinde düzenlenen boks galasında ringe çıkan Viktor Faust, ABD'li Rydell Booker ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Faust, ringden zaferle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Faust''un promotörü Erol Ceylan, sonuçtan memnun olduğunu belirterek, "Viktor, karşılaşmanın başından sonuna kadar mesafeyi iyi korudu. Rakibinin ataklarını büyük bir başarıyla bertaraf ederek, maç boyunca üstünlüğü elden bırakmadı. Geçtiğimiz yıl Amerika'da önde olduğu karşılaşmayı kaburgalarının kırılması nedeniyle bırakmak zorunda kalmış ve uzun bir tedavi süreci geçirmişti. O zorlu sürecin ardından ortaya koyduğu performans artık zirveye çıkmanın zamanının geldiğini gösteriyor" dedi.

Viktor Faust Rydell Booker'ı mağlup etti!

Bülent Başer: "Antrenmanları ringe yansıttık" Antrenör Bülent Başer ise karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Viktor, antrenmanlarda gösterdiğimiz taktileri aynen ringe yansıtarak, güzel bir zafere imza attı. Bundan sonra artık vites büyütüyoruz ve dünyanın zirvesine doğru yolculuğa başlıyoruz" diye konuştu. Basın danışmanı Vedat Alyaz da, sonuçlardan memnun olduğunu vurgulayarak, "Faust, dünya şampiyonu olabilecek kapasitede bir sporcu. Bugüne kadar yaptığı 15 karşılaşmadan 14'ünü kazanırken, bunların 8'ini nakavtla sonlandırdı. Tek yenilgiyi önde olduğu maçta kaburgalarının kırılması nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldığı için almıştı" ifadelerini kullandı.

Viktor Faust Rydell Booker'ı mağlup etti!
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ETİKETLER
#altın
#boks
#Viktor Faust
#Rydell Booker
#Ec Boxing
#Ağır Sıklet
#Potsdam
#Zaten
#Spor
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