Vincent Aboubakar için son yaklaşıyor! Kalmak istese de yönetim kararlı

27 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:27

Beşiktaş, 32 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmayı planlıyor. Aboubakar'a bu kararın bildirmelerine rağmen, tecrübeli oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyor.

Aboubakar, Beşiktaş'ta kalmakta ısrar ediyor ve sözleşmesinde belirtilen ücreti almak istiyor. Aboubakar kalmakta ısrar etse de siyah-beyazlı yönetimin yolları ayırmakta kararlı.

YÖNETİMİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aboubakar'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Beşiktaş yönetimi, bu süreci nasıl yöneteceğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.