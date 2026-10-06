Vincenzo İtaliano çok ısrarcı! Beşiktaş'a Joe Willock müjdesi

Beşiktaş’ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve ekibi Ocak ayında transfer çalışmalarına hız verecek. Siyah-beyazlı kulüp orta sahaya takviye yapmak istiyor.

Listede olan Newcastle United formasıyla sezona iyi başlayan Joe Willock transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

OYUNCU TARAFI TAMAMDI

Football Insider'ın haberine göre; Newcastle United yönetiminin Willock'a yeni sözleşme teklif etme ihtimalinin düşük olduğunu duyurdu.

Başkan Serdal Adalı transfer görüşmelerine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Oyuncu tarafı tamamdı. Ailesi, ağabeyi ve menajeri İstanbul'a geldi. Ancak kulübü Newcastle United vermedi. Ocakta imza attırmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş transfer komitesinin İngiliz oyuncu için bir kez daha Newcastle United'ın kapısını çalması bekleniyor.

ITALIANO ISRARCI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Joe Willock'un transfer edilmesini çok istiyor. Başkan Serdal Adalı, İtalyan teknik adamın, İngiliz orta sahayı ısrarla istediğini ve ilk verdiği listede Willock'un isminin olduğunu açıkladı. Deneyimli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki yoğun fikstürde 27 yaşındaki futbolcunun deneyiminden ve kalitesinden faydalanmak istiyor.

GOL KATKISI

27 yaşındaki İngiliz orta saha, geçen sezon Premier Lig'de 24 maçta fileleri havalandıramamış, sadece 2 asistte kalmıştı. Willock'un 2026-2027 sezonunun ilk 5 haftalık bölümünde 3 gollük performansı, önceki sezona kıyasla ciddi bir yükselişe işaret etti.