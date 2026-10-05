Beşiktaş’a Kocaelispor maçı öncesi büyük müjde! Dusan Vlahovic takıma döndü

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasındaki Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik heyetin ve taraftarların yolunu gözlediği sevindirici haber nihayet geldi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ve bu süreçte ülkesinin milli takım kadrosunda da yer alamayan Dusan Vlahovic’ten müjdeli haber geldi.

BİREYSEL ÇALIŞMALAR BİTTİ, TAKIMLA SAHAYA İNDİ

Sakatlık sürecini kulüp doktorlarının gözetiminde ve özel hazırlanan bireysel antrenman programı dahilinde atlatan Sırp santrfor, fiziksel eksiklerini tamamladı. Sağlık heyetinden yeşil ışık yakılmasıyla birlikte formasına kavuşan tecrübeli golcü, siyah-beyazlıların son yapılan antrenmanında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Kocaelispor karşılaşması öncesinde takımla ilk idmanına çıkan yıldız futbolcunun hırslı görüntüsü dikkat çekerken, bu kritik dönüş zorlu müsabaka öncesinde teknik ekibin de elini oldukça güçlendirdi.