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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:51

Beşiktaş’a Kocaelispor maçı öncesi büyük müjde! Dusan Vlahovic takıma döndü

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kocaelispor’u ağırlamaya hazırlanan Beşiktaş’ta yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve milli takıma da gidemeyen Sırp forvet Dusan Vlahovic, sakatlığını tamamen atlatarak takımla antrenmanlara başladı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş’a Kocaelispor maçı öncesi büyük müjde! Dusan Vlahovic takıma döndü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:51

’in 7. haftasındaki maçı hazırlıklarını sürdüren ’ta teknik heyetin ve taraftarların yolunu gözlediği sevindirici haber nihayet geldi. 

Beşiktaş’a Kocaelispor maçı öncesi büyük müjde! Dusan Vlahovic takıma döndü

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ve bu süreçte ülkesinin milli takım kadrosunda da yer alamayan ’ten müjdeli haber geldi.

Beşiktaş’a Kocaelispor maçı öncesi büyük müjde! Dusan Vlahovic takıma döndü

BİREYSEL ÇALIŞMALAR BİTTİ, TAKIMLA SAHAYA İNDİ

Sakatlık sürecini kulüp doktorlarının gözetiminde ve özel hazırlanan bireysel antrenman programı dahilinde atlatan Sırp santrfor, fiziksel eksiklerini tamamladı. Sağlık heyetinden yeşil ışık yakılmasıyla birlikte formasına kavuşan tecrübeli golcü, siyah-beyazlıların son yapılan antrenmanında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Beşiktaş’a Kocaelispor maçı öncesi büyük müjde! Dusan Vlahovic takıma döndü

Kocaelispor karşılaşması öncesinde takımla ilk idmanına çıkan yıldız futbolcunun hırslı görüntüsü dikkat çekerken, bu kritik dönüş zorlu müsabaka öncesinde teknik ekibin de elini oldukça güçlendirdi.

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#Beşiktaş
#Futbol
#kocaelispor
#trendyol süper lig
#sırp
#Dusan Vlahovic
#Spor
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