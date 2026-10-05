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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:19

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Real Madrid'in yıldızı için devreye girdiler

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için gözünü Real Madrid'in yıldızına dikti. Ezeli rakip Fenerbahçe ile de karşı karşıya getiren dev transfer operasyonunda Jose Mourinho’nun kararı her şeyi değiştirecek. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Real Madrid'in yıldızı için devreye girdiler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:19

Fırsat transferlerindeki başarısıyla bilinen yönetimi, ara transfer dönemi yaklaşırken bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sezon başında da sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelen ancak gerçekleşmeyen hamlesi, ocak ayında resmiyet kazanıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Real Madrid'in yıldızı için devreye girdiler

SON KARARI MOURİNHO VERECEK

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, İspanyol devinde bu sezon 8 resmi maçta sadece 178 dakika süre alabildi. Az şans bulduğu için takımdan ayrılmaya sıcak bakan yetenekli futbolcu, kulübüyle kontrat uzatmaya da yanaşmıyor. Ezeli rakip ’nin de radarında bulunan Faslı milli yıldızın geleceği üzerinde teknik direktör ’nun vereceği karar belirleyici faktör olacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Real Madrid'in yıldızı için devreye girdiler

GALATASARAY’IN OCAK PLANI HAZIR

Ocak ayından itibaren istediği kulüple sözleşme imzalama hakkı kazanacak olan Diaz için Galatasaray bonservis bedelini minimumda tutmayı hedefliyor. Yazın serbest kalacak olmasını koz olarak kullanacak olan sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında İspanyol ekibinin kapısını makul bir teklifle çalacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Real Madrid'in yıldızı için devreye girdiler

Hem 10 numara pozisyonunda hem de her iki kanatta görev yapabilen çok yönlü oyuncuyla daha önce temas kuran yönetim, kulübün vizyonunu ve Şampiyonlar Ligi hedeflerini oyuncunun temsilcisine iletmişti. Diaz’ın da Galatasaray’ın sunduğu projeye son derece olumlu yaklaştığı öğrenildi.

SÜPER LİG’DE ESKİ DOSTLAR BULUŞABİLİR 

Brahim Diaz’ın transferi gerçekleşirse, döneminden yakın arkadaşı olan Rafael Leao ile yolu yeniden kesişecek. 2020-2023 yılları arasında İtalya’da birlikte harika işler yapan ve Milan’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ikili, bu kez sarı-kırmızılı forma altında buluşabilir.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Real Madrid'in yıldızı için devreye girdiler

ÇİZME DEVLERİ YİNE RAKİP

Öte yandan Galatasaray’ın bu transferdeki tek rakibi Süper Lig devleri değil. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Bruno Fernandes yarışında da sarı-kırmızılıların gerisinde kalan Milan ve Juventus, Brahim Diaz için de devreye girdi. İki İtalyan kulübünün de hem ocak hem de yaz dönemi için Faslı yıldızı listesinin ilk sıralarına yazdığı belirtiliyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Futbol
#jose mourinho
#milan
#Brahim Diaz
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