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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 00:12

Vincenzo Montella'dan Belçika maçı öncesinde açıklama! "Futbolcularımıza karşı haksız eleştiriler yapılıyor"

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta üçüncü maçında bugün TSİ 21.45'te deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Futbolcularımıza karşı haksız eleştiriler yapılıyor. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir, ben kaldırırım" dedi. A Ligi'ne alışkın olmadıklarını da söyleyen Montella, "Futbolculara, 'Her maçı kazanmamız gerekiyor' diye baskı yapmayalım. Bilinçli hareket ettiğimizde sonuçlar almaya başlayacağız" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Vincenzo Montella'dan Belçika maçı öncesinde açıklama!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 00:12

'nde heyecan devam ediyor. UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden, ilk iki maçında sırasıyla Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 kaybeden , üçüncü maçında bugün TSİ 21.45'te deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

HABERİN ÖZETİ

Vincenzo Montella'dan Belçika maçı öncesinde açıklama! "Futbolcularımıza karşı haksız eleştiriler yapılıyor"

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika maçı öncesi yaptığı basın toplantısında futbolculara yapılan haksız eleştirilere tepki gösterdi ve takımın eksikliklerine değindi.
Montella, futbolculara yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirterek, eleştirilerin kendisine yöneltilmesini istedi.
Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Orkun'un eksikliğinin hissedildiğini ifade etti.
A Ligi'ne alışkın olmadıklarını ve kazanmak istediklerini belirtti, futbolculara aşırı baskı yapılmaması gerektiğini söyledi.
Genç futbolculara önem verdiğini ve onlara zamanla fırsat verilmesi gerektiğini vurguladı.
Yaz döneminde yaşadığı zorluklardan bahsederken, 'Galibiyetin bin babası vardır, mağlubiyetler öksüzdür' sözünü paylaştı.
Milli futbolculara yönelik eleştirilerden rahatsız olduğunu ve halktan destek istediğini dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Belçika-Türkiye mücadelesi öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü , basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'dan Belçika maçı öncesinde açıklama! "Futbolcularımıza karşı haksız eleştiriler yapılıyor"

"FUTBOLCULARIMIZA KARŞI HAKSIZ ELEŞTİRİLER YAPILIYOR"

Eleştirileri kabul ettiğini söyleyen Montella, "Çünkü çok çalışkanım. Beni üzen taraf ise futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Farkında ve bilinçli olmamız gerekiyor. Bizi o seviyeye onlar taşıdı. Avrupa Şampiyonası’nda onlar iyi performans gösterdi, Dünya Kupası’na onlar götürdü. Onlar sayesinde buraya geldik. Futbolcularımıza karşı haksız eleştiriler yapılıyor. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir, ben kaldırırım" diye konuştu.

"HAKAN, KENAN VE ORKUN'UN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUZ"

Takımdaki eksik futbolcularla ilgili konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Taktiksel olarak çok fazla değişiklik yok. FIFA sıralamasında 8. sırada yer alan ve kaliteli bir kadroya sahip bir takımla karşılaşacağız. Bizde ise eksikler hissediliyor. , Kenan ve Orkun’un eksikliğini hissediyoruz" dedi.

Vincenzo Montella'dan Belçika maçı öncesinde açıklama! "Futbolcularımıza karşı haksız eleştiriler yapılıyor"

"FUTBOLCULARA, 'HER MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYOR' DİYE BASKI YAPMAYALIM"

A Ligi’ne alışkın olmadıklarını ifade eden Vincenzo Montella, "İtalya maçının ilk yarısında çok kötüydük, ikinci yarıda ise iyi reaksiyon gösterdik. Farklı şeyler olabilirdi. A Ligi’ne gelen takımlar arasında burada kalma başarısı gösteren takım sayısı çok az. Genellikle her sene 4 takımdan 3’ü düşüyor, böyle bir istatistik var. Ama biz kazanmak istiyoruz, bu işi kazanmak için yapıyoruz. Futbolculara, 'Her maçı kazanmamız gerekiyor' diye baskı yapmayalım. Bilinçli hareket ettiğimizde sonuçlar almaya başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolculara önem verdiğini aktaran 52 yaşındaki teknik adam, "Gençlere fırsat vermeyi seviyorum. Onları benim bakış açıma göre kademeli şekilde katma değer oluşturarak takıma katmamız gerektiğini düşünüyorum. Gençlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz alışmaları gerekiyor bu seviyelere. Çünkü bu maçlara baktığınızda zorluk seviyesi Dünya Kupası yarı finali derecesi gibi. Bu yüzden eleştirilere dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

"GALİBİYETİN BİN BABASI VARDIR, MAĞLUBİYETLER ÖKSÜZDÜR"

Yaz döneminde yaşadığı zorluklardan bahseden Vincenzo Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı, yalnız değilim. Aslında kendi dilimde şöyle bir söz var; 'Galibiyetin bin babası vardır, mağlubiyetler öksüzdür'" dedi.

Vincenzo Montella'dan Belçika maçı öncesinde açıklama! "Futbolcularımıza karşı haksız eleştiriler yapılıyor"

"FUTBOLCULARIMIZA TABİRİ CAİZSE SALDIRI OLUŞUYOR"

Milli futbolcularına yönelik eleştirilerden rahatsız olduğunu belirten Montella, "Beni rahatsız eden tek şey, futbolcularımıza tabiri caizse saldırı oluşuyor. Sanki 3 senedir başka birisi vardı da bizi bu seviyeye o getirdi, biz gelmedik. Sanki buraya onlarla gelmedik, bu başarıları onlar da yaşamadı. Buradaki futbolcularımız ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyor. Bir şey olduğunda onları ben ikaz ediyorum, İtalya maçının devre arasında olduğu gibi. Bana karşı eleştiriler yapıldığında bu konuda beni çok etkilemiyor. Ama futbolcularıma karşı çok fazla eleştiri yapıldığında, bu kadar mücadele içinde ülkelerini çok iyi temsil etmeye çalışıyorlarken, onlara bu kadar çok eleştiri yapılmasını hak ettiklerini düşünmüyorum. Ben aynı Montella’yım, sadece biraz daha beyazlarım arttı. Başka hiçbir fark yok. Halkımızdan isteğim, bir tık daha destek verirsek, yanlarında olursak futbolcularımızın çok daha iyi seviyelere geleceği kuşkusuz" şeklinde konuştu.

"CAN UZUN KONUSUNDA ÇOK ELEŞTİRİ ALMIŞTIM"

Milli futbolcu Can Uzun konusunda çok eleştiri aldığını hatırlatan İtalyan teknik direktör, "Son iki maçtır oynadı ve son maçını anlamında hatalı geçirdi. Öyle eleştiriler oldu ki sanki artık hiç daha oynamaması gerekiyormuş gibi lanse edildi. Bunlar bizim futbolcularımız, kenara atılmamaları gerekiyor" diye konuştu.

"ENES ÜNAL BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR FUTBOLCU"

Golcü futbolcu Enes Ünal ile ilgili gelen soruya da cevap veren Vincenzo Montella, "Enes’i en son ben milli takıma davet etmiştim, iki ciddi sakatlık yaşadı. Futbolcularda acele etmemek lazım, hazır olmasını beklememiz gerekiyor. Enes Ünal bizim için çok değerli ve çok önemli bir futbolcu. Çok müthiş bir futbolcu, yakından takip ediyoruz, maçlarını seyrediyorum. Ama hemen acele etmememiz lazım, biraz beklememiz gerekiyor çünkü uzun süre futboldan uzak kaldı" diyerek sözlerini tamamladı.

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#Hakan Çalhanoğlu
#Belçika
#A Milli Takım
#Futbol
#vincenzo montella
#UEFA Uluslar Ligi
#Spor
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