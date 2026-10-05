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Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 03:16
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 03:35

Vincenzo Montella eleştirilere isyan etti: 3. Lig'den oyuncu almamı istediler

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya'ya karşı kazanmak istediklerini söyleyip "Tablo istediğimiz gibi değil ama umarım istediğimizi alabiliriz" ifadelerini kullandı. Kendisine ve futbolculara yönelik baskılara isyan eden Montella, "Eleştirilere her zaman varım, mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. Geçen basın toplantısında 3. Lig'de oynayan 31 yaşında bir forveti almamı istediler" diyerek tepki gösterdi. Geleceğiyle ilgili konuşmaktan kaçınan İtalyan teknik adam, "Kafamda sadece milli takım var" dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Vincenzo Montella eleştirilere isyan etti: 3. Lig'den oyuncu almamı istediler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 03:16
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 03:35

A Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya'ya konuk olacak. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kritik mücadele öncesi maçın oynanacağı Renato Dall'Ara Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

HABERİN ÖZETİ

Vincenzo Montella eleştirilere isyan etti: 3. Lig'den oyuncu almamı istediler

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki İtalya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımın durumu, eksikler ve eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.
Montella; Arda Güler, Kenan, Hakan, Barış, Orkun ve Mert'in İtalya karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Montella, eleştirilere açık olduğunu ancak sadece mantık dışı eleştirileri dinlemediğini ve futbolculara yönelik dengeli eleştiriler yapılması gerektiğini belirtti.
Belçika maçında ceza sahasına 42 kez girilmesine rağmen gol atılamadığını ifade etti.
Kendi geleceğiyle ilgili konuşmadığını belirten İtalyan teknik adam, her zaman şimdiki zamana odaklandığını ve kafasında sadece milli takım olduğunu söyledi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

İtalya maçını kazanmak istediklerini belirten Montella, "İstediğimiz bir tablo değil, kazanmak istiyoruz. Bu seviyede ilk defa mücadele versek de kazanmak istiyoruz. Bu seviyede ülke olarak alışkanlığımız yok, deneyim kazanarak devam ediyoruz, bu seviyede istediğimiz sonucu almak için her seferinde daha çok çalışmaya gayret ediyoruz, İtalya karşısında bunu da başarmayı çok istiyoruz. Umarım istediğimizi alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella eleştirilere isyan etti: 3. Lig'den oyuncu almamı istediler

6 ÖNEMLİ EKSİK VAR

İtalyan teknik adam, Arda Güler'in yokluğunda kadroda önemli değişiklikler olup olmayacağı yönündeki soruyu, "Maalesef Arda yok, ilk üç maçı çok iyi oynadı. Aynı zamanda Kenan, Hakan da yok. Hakan bizim için çok önemli bir isim, her şeyi bizler için göğüsleyen biri. Barış, Orkun ve Mert de yok. Hepsi bizim için çok önemli futbolcular. Bunu yeni yüzleri görme fırsatı olarak kullanabiliriz. Onların deneyim kazanmasını sağlayabiliriz. Bu deneyimi kazanırken de öz güvenimizle sahada olacağız, yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair ümitliyim." şeklinde yanıtladı.

Vincenzo Montella eleştirilere isyan etti: 3. Lig'den oyuncu almamı istediler

Vincenzo Montella, eleştirilere açık bir kişi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"MANTIK DIŞI ELEŞTİRİLERİ DİNLEMİYORUM"

"Futbolun dinamiklerini tamamen bilirim, eleştirilere her zaman varım. Sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. Yapıcı olduğunda dinlemeyi seven bir insanım.

A Ligi'nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık. Çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Fransa'ya karşı verdiğimiz mücadele çok önemliydi, İtalya maçında ikinci yarıda verdiğimiz mücadele önemliydi ve Belçika'daki maçta da mücadele vardı ama sonuç olarak kaybetmek istemiyoruz, kimsenin şüphesi olmasın.

Vincenzo Montella eleştirilere isyan etti: 3. Lig'den oyuncu almamı istediler

"3. LİG'DEN OYUNCU ALMAMI İSTEDİLER"

Futbolun ana maddesi gol atabilmek, bu maçlarda bunu başaramadık. Bazı futbolcularımız pozisyon dışında oynuyorlar, Belçika maçında 42 kere ceza sahasına girmemize rağmen gol atamadık. Bazen bu oluyor.

Futbolcularımıza ağır, haksız eleştiriler olduğunda üzülüyorum, bundan etkilenebilirler. O kadar değişik bir noktadayız ki geçen basın toplantısında bana 3. Lig'de oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler, almamı istediler. Futbolcuların bizler gibi insan olduğunu unutmadan, dengeli eleştiriler yapmak gerekiyor."

Vincenzo Montella eleştirilere isyan etti: 3. Lig'den oyuncu almamı istediler

"DÜNYA KUPASININ ETKİSİ ALTINDA OLABİLİRİZ"

Montella, bir İtalyan gazetecinin "Türk Milli Takımı, hala Dünya Kupası'nın şokunu mu yaşıyor?" sorusu üzerine, "Olabilir doğru bir soru, etrafımızdaki atmosferin hala üzüntülü olduğunu biliyorum. Biz de çok üzüldük. O dönemde üç önemli futbolcumuzun sakatlıktan döndüğü anda Dünya Kupası başlamıştı. Onlardan biri Arda'ydı, üçüncü maçta bacaklarının açıldığı bir maçtı ve istediğimiz sonucu aldık ama dünya kupası istediğimiz gibi geçmedi. Sonuna kadar denedik ama olmadı. Tabii ki hala etki altında olabiliriz ama futbolcularımla konuşurken deneyim olarak bizi ileriye götürmeli diye konuşuyoruz. Her seferinde daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vincenzo Montella eleştirilere isyan etti: 3. Lig'den oyuncu almamı istediler

"GELECEĞİMLE ALAKALI KONUŞMAM"

İtalyan teknik adam, "İtalya maçı, Türk Milli Takımı'nın başındaki son maçın olsa neyi yapamadığın için üzülürsün?" sorusuna, "Açıkçası profesyonel bir insan olarak tamamıyla kazanma isteğim ve çalışma arzumu canlı tutan biriyim. Kalbimin temiz olduğunu söyleyebilirim, geleceğimle alakalı konuşmam, her zaman şimdiki zamana odaklanırım. Her seferinde daha iyisini nasıl yaparım diye tüm enerjimi takımıma harcarım. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Kafamda sadece milli takım var." yanıtını verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

İtalya - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. 5 Ekim Pazartesi günü Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Zorlu karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.
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