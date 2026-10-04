Vincenzo Montella’nın kazancı dudak uçuklattı! Dünya şampiyonunu bile geride bıraktı

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İstanbul
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 2028 yılına kadar uzatılan sözleşmesiyle birlikte yıllık kazancı da gündem geldi.
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste üç mağlubiyet alması Montella üzerindeki baskıyı artırdı. Milliler, bu maçlarda yalnızca 1 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.
Montella, santrforsuz oyun anlayışı, ilk 11 tercihleri ve bazı futbolcuların kulüplerinde düzenli forma giymemesine rağmen kadroya alınması nedeniyle eleştirildi.
Yaklaşık 3 milyon euroluk yıllık geliri bulunan Montella, Arjantin'i Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Lionel Scaloni'nin 2,3 milyon euroluk kazancını geride bırakıyor.
Montella'nın sözleşmesinde başarı bonuslarının bulunduğu ve istifa etmesi halinde 5 milyon euronun üzerinde tazminat hakkı olduğu da ileri sürüldü. İstifa çağrılarına cevap veren Montella ise “Görevimin başındayım, devam edeceğim” açıklamasını yaptı.