A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 2028 yılına kadar uzatılan sözleşmesiyle birlikte yıllık kazancı da gündem geldi.

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HABERİN ÖZETİ Vincenzo Montella’nın kazancı dudak uçuklattı! Dünya şampiyonunu bile geride bıraktı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 2028 yılına kadar uzatılan sözleşmesi ve yıllık kazancı, takımın aldığı kötü sonuçlar sonrası gündeme geldi. Montella'nın yıllık kazancının yaklaşık 3 milyon euro olduğu ve bu rakamla Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonu Lionel Scaloni'yi geride bıraktığı belirtiliyor. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste üç mağlubiyet alması ve bu maçlarda 1 gol atıp 8 gol görmesi, Montella üzerindeki baskıyı artırdı. Montella'nın santrforsuz oyun anlayışı, ilk 11 tercihleri ve kulüplerinde düzenli oynamayan futbolcuları kadroya alması gibi nedenlerle eleştirildiği ifade ediliyor. Montella'nın sözleşmesinde başarı bonusları bulunduğu ve istifa etmesi halinde 5 milyon euronun üzerinde tazminat hakkı olduğu iddia ediliyor. Montella'nın istifa çağrılarına rağmen görevine devam edeceğini açıkladığı belirtiliyor.

MİLLİLERİN DURUMU ÇOK KÖTÜ

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste üç mağlubiyet alması Montella üzerindeki baskıyı artırdı. Milliler, bu maçlarda yalnızca 1 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

MONTELLA ELEŞTİRİLERİN ORDAĞINDA

Montella, santrforsuz oyun anlayışı, ilk 11 tercihleri ve bazı futbolcuların kulüplerinde düzenli forma giymemesine rağmen kadroya alınması nedeniyle eleştirildi.

MAAŞI "YOK ARTIK" DEDİRTTİ

Yaklaşık 3 milyon euroluk yıllık geliri bulunan Montella, Arjantin'i Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Lionel Scaloni'nin 2,3 milyon euroluk kazancını geride bırakıyor.

TAZMİNATI DA YÜKLÜ

Montella'nın sözleşmesinde başarı bonuslarının bulunduğu ve istifa etmesi halinde 5 milyon euronun üzerinde tazminat hakkı olduğu da ileri sürüldü. İstifa çağrılarına cevap veren Montella ise “Görevimin başındayım, devam edeceğim” açıklamasını yaptı.