Vincenzo Montella'dan Kosova maçı için farklı bir senaryo geldi. İtalyan çalıştırıcı, 1-0'lık galibiyet sonrasında kadrosunun arkasında olduğuna dair net bir mesaj verdi.

HABERİN ÖZETİ Vincenzo Montella'dan Kosova maçı sonrasında farklı senaryo: "İstediğimiz gibi olmasaydı..." Vincenzo Montella, Kosova galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularının arkasında olduğunu ve işler yolunda gitmeseydi tüm sorumluluğu alacağını belirterek, Türkiye'yi hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk teknik adam olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Montella, Kosova maçı sonrası zirvede olduğunu ve gururlu olduğunu ifade etti. Türkiye'yi hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk teknik adam olduğunu belirtti. İşler istediği gibi gitmeseydi oyuncularının arkasında durup tüm sorumluluğu alacağını söyledi. Oyuncularının verdikleri mücadeleyi ve yürekleriyle oynamalarını takdire şayan bulduğunu belirtti. Arka planda görünmeyen ve inanılmaz katkı sağlayan ekibe teşekkür etti.

"Acayip duygular yaşıyorum. Zirveyi yaşıyorum şu an. Sanırım Türkiye'yi, hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk teknik adam oldum. İnanılmaz gururluyum. Bunu kelimelerle anlatamıyorum. Eğer işler istediğimiz gibi gitmeseydi oyuncularıma kalkan olup tüm sorumluluğu alırdım!

Futbolcularımızla maçtan önce de konuştuk. Onları hiçbir şeye değişmem. Sonuç istediğimiz gibi gitmeseydi bütün sorumluluğu almaya hazırdım. Bugüne kadar verdikleri mücadele inanılmazdı. Her zaman yürekleriyle oynadılar. Bu benim için inanılmaz bir gurur. Kelimelere sığdıramıyorum!

Bu hayali gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. İnanılmaz bir duygu. Görünmeyen bir takım da var arka planda. Herkes inanılmaz katkıda bulundu. O görünmeyen takıma da buradan özellikle teşekkür ediyorum."