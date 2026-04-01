Önder Özen'den Türkiye'nin Kosova zaferine anlamlı sözler: Bardağın dolu tarafı!

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'yı 1-0 mağlup etti ve 24 yıl sonra turnuvaya katıldı. A Milli Takım özelindeki gerilimin altını çizen Önder Özen, yaz dönemi içinse ayrıca umutlu konuştu.

ÖNDER ÖZEN'DEN TÜRKİYE'NİN KOSOVA ZAFERİNE ANLAMLI SÖZLER!

"Uzun yıllardır Dünya Kupası'na neden gidemiyoruz? İşte bu finalleri oynamak gerçekten zor... Ve çok heyecan verici, gerilim seviyesi çok yüksek! Sürekli gitme alışkanlığı yoksa, zor oluyor.

Bugün kimse bardağın boş tarafına bakmasa bence iyi olur! Çünkü gerçekten gerilim seviyesi yüksek! Bu bir finaldi. Çocuklar gitmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

Sahada her şey yolunda gitmemiş olabilir ama biz zoru başardık. Niye zoru başardık? Kosova'yı yenmek zor olmayabilir ama Dünya Kupası'na gitmek kolay olsa devamlı gidiyor olurduk!

Ben de bu yaşta ikinci kez görüyorum katıldığımızı! Kolay olmuyor. Demek ki zormuş. Bardağın dolu tarafını görelim. 2026 Dünya Kupası'na katıldık, oradayız. Turnuvada daha etkili olacağımıza ve biraz daha rahatlamış şekilde, daha iyi futbol oynayacağımıza inanıyorum."