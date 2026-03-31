Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Burak Yılmaz'dan milli takım paylaşımı: "Hep bir eksiklik"

Türkiye'nin Kosova'daki zorlu sınavı öncesinde, eski milli futbolcu Burak Yılmaz'dan anlamlı bir paylaşım geldi. Halihazırdaki Dünya Kupası beklentisine odaklanan Burak Yılmaz, kendi jenerasyonu adına hep eksik hissettiklerini belirtti.

Burak Yılmaz'dan milli takım paylaşımı: "Hep bir eksiklik"
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 21:26

Burak Yılmaz, Kosova maçı için geri sayıma geçilirken A Milli Takım'a başarılar diledi. Esasen ise genç antrenör, kritik sürece dair kendi hikâyelerini ve hislerini paylaştı.

Burak Yılmaz, Kosova maçı öncesinde A Milli Takım'a başarılar dileyerek, Dünya Kupası'na katılamamanın kendi jenerasyonları için bir eksiklik olduğunu ve milli formanın ağırlığını paylaştı.
Burak Yılmaz, milli formanın sadece bir kumaş olmadığını, sokaktaki çocukların hayali, insanların umudu ve ülkenin ortak gururu olduğunu belirtti.
Kendi jenerasyonunun içinde Dünya Kupası'nın bir eksiklik olarak kaldığını ve o atmosferi dışarıdan izlemenin zor bir özlem bıraktığını ifade etti.
Bugün sahaya çıkacak oyuncuların o hayalin temsilcileri olduğunu ve geçmişle geleceğin bu mücadelede birleştiğini söyledi.
Her milli maçın büyük hayale atılan anlamlı bir adım olduğunu vurguladı.
Milli takımın, nesillerin birbirine bıraktığı bir hikâye ve yarım kalan hayallerin yeniden yazılma ihtimali olduğunu dile getirdi.
Milli formanın hakkını verebilmek ve bayrağı Dünya Kupası'nda dalgalandırmak isteğini belirtti.
BURAK YILMAZ'DAN DÜNYA KUPASI ÖZELİNDE 'HEP BİR EKSİKLİK' VURGUSU

"Bu akşam sahaya çıkacak kardeşlerim gibi içimde tarif etmesi zor bir duygu var...

Yıllarca o formayı gururla taşımış biri olarak şunu söyleyebilirim; milli forma, insanın omuzlarına sadece bir kumaş gibi oturmaz. Ağırlığı vardır... Ama o ağırlık insanı ezmez, aksine büyütür. Çünkü o forma; sokakta top oynayan çocukların hayali, gecesini gündüzüne katan insanların umudu, bu ülkenin ortak gururudur.

Bizim jenerasyonumuzun içinde hep bir eksiklik kaldı... Dünya Kupası. Turnuva zamanı geldiğinde içimde bir sızı olur. 'Orada olmalıydık' duygusu hiç geçmez. O atmosferi dışarıdan izlemek, anlatması zor bir özlem bırakır insanda. İşte o özlem, bugün hala milyonların kalbinde yaşıyor.

Bugün sahaya çıkacak olan kardeşlerim, o hayalin bugünkü temsilcileri. Onların attığı her adımda, ortaya koyduğu her mücadelede aslında geçmişle gelecek birleşiyor. Bizim yaşadığımız duygular, onların heyecanıyla yeniden hayat buluyor.

Milli takım dediğin şey biraz da budur aslında... Nesillerin birbirine bıraktığı bir hikâye. Yarım kalan hayallerin, yeniden yazılma ihtimali.

Kosova maçı belki gelecekte takvimde bir gün gibi durur ama bizler için çok daha fazlası. Çünkü her milli maç, o büyük hayale atılan küçük ama anlamlı bir adımdır.

Eminim ki bugün sahada olacak herkesin yüreğinde aynı şey var; milli formanın hakkını verebilmek ve bayrağımızı Dünya Kupası'nda dalgalandırmak.

Kalbimiz, desteğimiz, inancımız sizinle BİZİM ÇOCUKLAR..."

Burak Yılmaz'dan milli takım paylaşımı: "Hep bir eksiklik"
