Volkan Demirel'e ağır sözler!

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'de zor zamanlardan geçen Bodrum FK ile anlaşmış ve takımın başına geçmişti. Akabinde ise Bodrum FK ile beklentileri karşılayamayan Volkan Demirel için kulüp taraftarlarından çok sert eleştiriler geldi ve şu anki hoca Jose Morais'e övgüler yağdırıldı.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel için Bodrum FK taraftarlarından sert yorumlar geldi. Volkan Demirel'in ardından Jose Morais ile yükselişe geçen Bodrum FK'da, yerli teknik adamın dönemi için 'yabancı hoca olsa böyle olmazdı' göndermesi yapıldı. Taraftarlar; sosyal medyada Jose Morais'in performansını överken, eski hocaları Volkan Demirel için ise çok net konuştular.

VOLKAN DEMİREL SONRASINDA BODRUM FK İÇİN JOSE MORAIS ETKİSİ

Trendyol Süper Lig'de zor zamanlardan geçen Bodrum FK, 1 Kasım 2024 tarihi itibarıyla takımın başına Volkan Demirel'i getirmişti. Akabinde ise Ege ekibiyle 13 mücadeleye çıkan ve maç başına 0.77 puan ortalaması yakalayan Volkan Demirel, beklentileri karşılayamamış ve sürpriz birliktelik çabuk sona ermişti! 43 yaşındaki Demirel'in ardından Jose Morais'e şans veren Bodrum FK, Portekizli hoca ile şu ana kadar 6 karşılaşmaya çıktı ve maç başına 2.33 puan ortalaması yakaladı! Ayrıca da bu 6 maçta hiç gol yemeyen Ege ekibinde, eleştiri okları Volkan Demirel'e çevrildi.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA SERT YORUMLAR YAPTILAR

Volkan Demirel'in işleri yoluna koyamadığı oyuncu kadrosuyla Jose Morais'in çok başarılı olduğunu gören Bodrum FK taraftarları, "Yerli hocaların kulüplere etkilerini görüyoruz, hakemler gibi teknik adamlar da kesinlikle yabancı olmalı. Volkan Demirel'in performansından sonra Jose Morais ile adeta küllerimizden doğduk." ortak görüşünde birleştiler ve sosyal medyada Volkan hocayı eleştiri tufanına tuttular.