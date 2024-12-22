Volkan Demirel'e yüklenen Şenol Güneş'e cevap Erman Toroğlu'ndan geldi: Adam değilsin!

22 Aralık 2024 23:08 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 23:12

Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, maç sonu Şenol Güneş ile tokalaşmaması ile ilgili 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, "Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin" dedi. Volkan Demirel'in bu sözlerine Şenol Güneş, "Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse ben hoş geldin derim." diyerek cevap geldi. Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu ise Güneş'in bu sözlerine çok sert bir dille cevap verdi.

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Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Trabzonspor evinde Bodrum FK'yı konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 bordo-mavililer kazanırken maç öncesinde Volkan Demirel, Şenol Güneş'in tokalaşma isteğini kabul etmemesi maçın önüne geçti. Mücadele sonrasında Volkan Demirel ve Şenol Güneş kavganın fitilini ateşleyecek açıklamalarda bulundu.

"ÖLENE SAYGISI OLMAYANA SAYGIM OLMAZ!"

Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, "Yaşanan bazı olaylar var. Herkes kafasına göre yazıp çizer. Maçın önüne geçmek istemiyorum. Benim camialarla hiçbir sorunum yok. Bu benim şahsi işim. Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın, benim canlısına hiç saygım olmaz. Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyesizsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin." diyerek 6 Şubat depremlerini hatırlattı ve Güneş'e tepki gösterdi.

ŞENOL GÜNEŞ: İT DE GELSE HOŞ GELDİN DERİM!

Yaşanan polemiğin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, "Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse ben hoş geldin derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere. Yok kurummuş, yok şahısmış. Demogoji ile işim yok benim" dedi.

ERMAN TOROĞLU: ADAM DEĞİLSİN ŞENOL!

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'ndan 'köpek' benzetmesi yapan Şenol Güneş'e yanıt geldi. Ekol TV'de maçı ve teknik adamların sözlerini değerlendiren GÜneş, "Sus be! Sus arkadaş! Konuştukça batıyorsun. Ya adamın futbolcusu öldü. Cenazeyi kaldırıyor. Sen ne anlatıyorsun arkadaş? Adam değilsin. Sen mahkemeye ver beni. Alıştın beni mahkemeye vermeye." diyerek tepki gösterdi.