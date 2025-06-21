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Editor
 | Burak Ayaydın

Wagner Pina'nın maliyeti belli oldu: Trabzonspor'dan resmi açıklama!

Trabzonspor'da Wagner Pina transferi için KAP bildirimi yapıldı. Karadeniz devi, Wagner Pina'nın maaş ve bonservis bilgilerini duyurdu.

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Wagner Pina'nın maliyeti belli oldu: Trabzonspor'dan resmi açıklama!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 21:53

Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina'nın maliyeti açıklandı. Bilgilendirmeye göre Trabzonspor, Wagner Pina için 3 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Wagner Pina'nın maliyeti belli oldu: Trabzonspor'dan resmi açıklama!

TRABZONSPOR'DA WAGNER PINA TRANSFERİNİN MALİ RAPORU

"Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Estoril Praia Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025/2026 futbol sezonunda 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 1.050.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 1.100.000.-EUR garanti ücret,

2028/2029 futbol sezonunda 1.150.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

https://x.com/Trabzonspor/status/1936486204242833687

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR WAGNER PINA'YI KİMİN YERİNE TRANSFER ETTİ?
Bordo mavililer, geçtiğimiz günlerde Pedro Malheiro ile yollarını ayırmıştı.
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#Trabzonspor Transferleri
#Transfer Haberleri
#Wagner Pina
#Spor
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