Wagner Pina'nın maliyeti belli oldu: Trabzonspor'dan resmi açıklama!

Trabzonspor'da Wagner Pina transferi için KAP bildirimi yapıldı. Karadeniz devi, Wagner Pina'nın maaş ve bonservis bilgilerini duyurdu.

Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina'nın maliyeti açıklandı. Bilgilendirmeye göre Trabzonspor, Wagner Pina için 3 milyon Euro bonservis ödeyecek.

TRABZONSPOR'DA WAGNER PINA TRANSFERİNİN MALİ RAPORU

"Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Estoril Praia Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025/2026 futbol sezonunda 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 1.050.000.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 1.100.000.-EUR garanti ücret,

2028/2029 futbol sezonunda 1.150.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

https://x.com/Trabzonspor/status/1936486204242833687