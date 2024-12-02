Wanda Nara Icardi ile ayrılığının nedenini açıkladı! Galatasaray aşkı Wanda'yı yaktı

02 Aralık 2024 20:09 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 20:21

Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi ile olaylı boşanma süreci geçiren Arjantinli model Wanda Nara yeni açıklamaları ile yine gündem oldu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Nara, Icardi'nin Galatasaray'ı seçtiğini ve Türkiye'den ayrılmak istemediğini söyledi.

Galatasaray​​'da forma giyen Mauro Icardi​, Wanda Nara​'ya açtığı boşanma davasının ilk duruşması için geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıkarken ikilinin ilişkisine dair yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü model Wanda Nara​, Icardi'nin Galatasaray sevdası yüzünden Türkiye​'den ayrılmak istemediğini duyurdu.

Arjantin​'de katıldığı televizyon programında konuşan Nara, Icardi ile görüştüğünü ancak Icardi'nin Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi.

ICARDİ WANDA NARA YERİNE GALATASARAY'I TERCİH ETTİ!

Wanda Nara'nın açıklamaları şu şekilde:

"Mauro'ya işim nedeniyle Türkiye'de kalmak istemediğimi söyledim ve o da bana 'bekle, iki yılım kaldı sonra emekli olacağım' demişti. Galatasaray'dan ayrılmayı kabul etmedi."

L-GANTE İLE OLAN YENİ İLİŞKİSİ...

L-Gante olan ilişkisine dair soruya Wanda Nara, "Size evde söylediklerimin aynısını söyleyeceğim, çünkü tüm aileme kadar herkes bize karşı. Onun çevresi bile pek aynı fikirde değil. Ben daha yaşlıyım. Bana onda ne gördüğümü sorduklarında şöyle diyorum: 'Özümü.' Özümü tekrar gördüm, hayatımın bu anında başlangıçtaki değerlerime dönmem gerekiyordu. Bana mahalledeki Wanda'yı hatırlatıyor. Bu değerlere sahip biriyle birlikte olmak isterim, kötü bir insan olan biriyle birlikte olmam. Sorunlarımın olması beni korkutmuyor, bazen beni kendimden koparıyor, çünkü çok fazla sorunum var" diyerek cevap verdi.