Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti! Sivasspor'dan Keita Balde kararı

23 Aralık 2024 11:22 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:24

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Keita Balde'nin Sivasspor ile yollarının ayrıldığı duyuruldu. Kulübün yakın zamanda resmi açıklama yapması bekleniyor.

Sivasspor’un büyük umutlarla transfer ettiği ve gösterdiği performansla eleştirilerin odağında yer alan Keita Balde'nin Icardi'nin eşi Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya giden futbolcu, Sivasspor'da yalnızca 11 maçta forma giydi ve 1 gol katkısı sağladı. Balde, sergilediği düşük performansıyla, taraftarlar ve teknik ekip tarafından da eleştirildi.

SİVASSPOR İLE YOLLAR AYRILDI

Sivasspor yönetimi ise Balde ile yolları ayırma kararı alırken, resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor. Diğer yandan Balde’nin eski eşi Simona Guatieri, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile Balde’nin yasak aşk yaşadığını öne sürmüştü.