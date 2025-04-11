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 | Eyüp Ensar Yeşil

Wesley Sneijder'den Fenerbahçe için dikkat çeken sözler!

Wesley Sneijder, Galatasaray kariyerini özetleyerek sarı-kırmızılı takımla büyük başarılar elde ettiğini ve taraftarlardan övgü dolu sözlerini paylaştı.

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Wesley Sneijder'den Fenerbahçe için dikkat çeken sözler!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 19:53

Hollanda futbolunun en önemli isimlerinden Wesley Sneijder, Galatasaray kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Ofansif ortasaha'nın Fenerbahçe sözleri dikkat çekti.

"TARAFTAR HER YERDE"

Sneijder yaptığı açıklamada, "Galatasaray, kariyerimdeki en doğru tercihlerden biriydi. Ayrılmak zorunda kaldığımda çok üzüldüm" ifadelerini kullanırken sarı-kırmızılı taraftara da değinen Hollandalı, "Schalke 04 ile oynadığımız maç Almanya’daydı ama kendimizi evimizde gibi hissettik. Türkler her yerde. Galatasaray taraftarları her yerde. Onlar inanılmazlar" şeklinde konuştu.

Wesley Sneijder'den Fenerbahçe için dikkat çeken sözler!

"EVİME GİTMİŞ OLUYORUM"

Sneijder, Galatasaray'a olan duygusal bağlılığı hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray’a her gittiğimde evime gitmiş gibi oluyorum. İtalya’da benim evim. Buraya gelmişim gibi hissediyorum."

Wesley Sneijder'den Fenerbahçe için dikkat çeken sözler!

"DÜNYANIN EN İYİSİ OLACAĞIM"

Teknik direktörlük içinde açıklama yapan Hollandalı futbolcu bu sektöre adım atacağını belirterek, "Teknik direktör olmaya karar verdim. 10 yıl içinde dünyanın en iyi koçlarından biri olacağım. Bir şeyi istediğim zaman onu yaparım" ifadelerini kullanırken gelecek hedeflerine dair soruya Wesley Sneijder, "Galatasaray, Inter, Ajax. Başlangıç değil ama hedeflerim bu takımlar" cevabını verdi.

Wesley Sneijder'den Fenerbahçe için dikkat çeken sözler!

"İKİ SEÇENEĞİM VARDI"

Son olarak Galatasaray'a transfer sürecini anlatan Hollandalı, "Galatasaray'a transfer sürecimde iki seçeneğim vardı. Ya Galatasaray'a gidecektim ya da Liverpool'a gidecektim. Liverpool o dönem kötüydü. Avrupa Ligi seviyesinde takıma gitmek istememiştim. Her şeyi kazanmak için Galatasaray'a gittim ve her şeyi kazandım" şeklinde konuştu.

Wesley Sneijder'den Fenerbahçe için dikkat çeken sözler!

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçe ile olan rekabetten de bahseden Wesley Sneijder, Amazon'a yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi: "Galatasaray’da her şeyi kazandım. Fenerbahçe’ye goller attım. Fenerbahçe’ye gol attığınızda orada her şeyi kazanırsınız."

Wesley Sneijder'den Fenerbahçe için dikkat çeken sözler!

GALATASARAY KARNESİ

Sarı-kırmızılı forma ile 175 maça çıkan Wesley Sneijder, 45 gol atarken 44 asiste imza atmıştı.

Wesley Sneijder'den Fenerbahçe için dikkat çeken sözler!
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Sıkça Sorulan Sorular

Sneijder Galatasaray'da kaç maça çıktı?
Sarı-kırmızılı forma ile 175 maça çıkan Wesley Sneijder, 45 gol atarken 44 asiste imza atmıştı.
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