Wesley Sneijder'den Fenerbahçe için dikkat çeken sözler!

Hollanda futbolunun en önemli isimlerinden Wesley Sneijder, Galatasaray kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Ofansif ortasaha'nın Fenerbahçe sözleri dikkat çekti.

"TARAFTAR HER YERDE"

Sneijder yaptığı açıklamada, "Galatasaray, kariyerimdeki en doğru tercihlerden biriydi. Ayrılmak zorunda kaldığımda çok üzüldüm" ifadelerini kullanırken sarı-kırmızılı taraftara da değinen Hollandalı, "Schalke 04 ile oynadığımız maç Almanya’daydı ama kendimizi evimizde gibi hissettik. Türkler her yerde. Galatasaray taraftarları her yerde. Onlar inanılmazlar" şeklinde konuştu.

"EVİME GİTMİŞ OLUYORUM"

Sneijder, Galatasaray'a olan duygusal bağlılığı hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray’a her gittiğimde evime gitmiş gibi oluyorum. İtalya’da benim evim. Buraya gelmişim gibi hissediyorum."

"DÜNYANIN EN İYİSİ OLACAĞIM"

Teknik direktörlük içinde açıklama yapan Hollandalı futbolcu bu sektöre adım atacağını belirterek, "Teknik direktör olmaya karar verdim. 10 yıl içinde dünyanın en iyi koçlarından biri olacağım. Bir şeyi istediğim zaman onu yaparım" ifadelerini kullanırken gelecek hedeflerine dair soruya Wesley Sneijder, "Galatasaray, Inter, Ajax. Başlangıç değil ama hedeflerim bu takımlar" cevabını verdi.

"İKİ SEÇENEĞİM VARDI"

Son olarak Galatasaray'a transfer sürecini anlatan Hollandalı, "Galatasaray'a transfer sürecimde iki seçeneğim vardı. Ya Galatasaray'a gidecektim ya da Liverpool'a gidecektim. Liverpool o dönem kötüydü. Avrupa Ligi seviyesinde takıma gitmek istememiştim. Her şeyi kazanmak için Galatasaray'a gittim ve her şeyi kazandım" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçe ile olan rekabetten de bahseden Wesley Sneijder, Amazon'a yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi: "Galatasaray’da her şeyi kazandım. Fenerbahçe’ye goller attım. Fenerbahçe’ye gol attığınızda orada her şeyi kazanırsınız."

GALATASARAY KARNESİ

Sarı-kırmızılı forma ile 175 maça çıkan Wesley Sneijder, 45 gol atarken 44 asiste imza atmıştı.