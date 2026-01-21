Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Wilfred Ndidi için sürpriz teklif! İngiltere devi Beşiktaş'ın kapısını çaldı

Beşiktaş'ta peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Rafa Silva bavulunu toplarken Demir Ege Tıknaz'ın transferi KAP'a bildirildi. Tammy Abraham'a gelen teklif değerlendirilirken Wilfred Ndidi'ye İngiltere'den sürpriz talip çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Wilfred Ndidi için sürpriz teklif! İngiltere devi Beşiktaş'ın kapısını çaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 16:24

Beşiktaş ara transfer döneminde gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. Kadroya takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ta bazı futbolculara veda edildi. Mert Günok, David Jurasek, Jonas Svensson ve Gabriel Paulista ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Rafa Silva da bavulunu topladı.

Wilfred Ndidi için sürpriz teklif! İngiltere devi Beşiktaş'ın kapısını çaldı

BEŞİKTAŞ'TA PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Bir diğer yıldız Tammy Abraham için ise sürpriz bir takım nabız yokluyor. Aston Villa 17 milyon Euro ile Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Öte yandan Demir Ege Tıknaz’ın da transferi KAP’a bildirildi. Beşiktaş'ın Braga ile yaptığı anlaşma kapsamında 7.5 milyon Euro bonservis bedelini kasasına koyması bekleniyor.

Wilfred Ndidi için sürpriz teklif! İngiltere devi Beşiktaş'ın kapısını çaldı

NDİDİ'YE İNGİLTERE'DEN DEV TALİP

Beşiktaş’ta sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Sky Sports gazetecisi Alan Myers'a göre Manchester United, kış transfer dönemi sona ermeden önce Beşiktaş orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak için nabız yokladı.

Wilfred Ndidi için sürpriz teklif! İngiltere devi Beşiktaş'ın kapısını çaldı

Sezon başında Leicester City'den Beşiktaş'a 8 milyon Euro bedelle transfer olan Ndidi, siyah-beyazlı formayı 16 kez giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı futbolcu Beşiktaş'ta 2. kaptanlığa getirilmişti.

Mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Wiflred Ndidi'nin Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımı belli oldu! Beşiktaş ayrılığı duyurdu
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.