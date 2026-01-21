Wilfred Ndidi için sürpriz teklif! İngiltere devi Beşiktaş'ın kapısını çaldı

Beşiktaş ara transfer döneminde gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. Kadroya takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ta bazı futbolculara veda edildi. Mert Günok, David Jurasek, Jonas Svensson ve Gabriel Paulista ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Rafa Silva da bavulunu topladı.

BEŞİKTAŞ'TA PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

Bir diğer yıldız Tammy Abraham için ise sürpriz bir takım nabız yokluyor. Aston Villa 17 milyon Euro ile Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Öte yandan Demir Ege Tıknaz’ın da transferi KAP’a bildirildi. Beşiktaş'ın Braga ile yaptığı anlaşma kapsamında 7.5 milyon Euro bonservis bedelini kasasına koyması bekleniyor.

NDİDİ'YE İNGİLTERE'DEN DEV TALİP

Beşiktaş’ta sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Sky Sports gazetecisi Alan Myers'a göre Manchester United, kış transfer dönemi sona ermeden önce Beşiktaş orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak için nabız yokladı.

Sezon başında Leicester City'den Beşiktaş'a 8 milyon Euro bedelle transfer olan Ndidi, siyah-beyazlı formayı 16 kez giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı futbolcu Beşiktaş'ta 2. kaptanlığa getirilmişti.

Mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Wiflred Ndidi'nin Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri bulunuyor.