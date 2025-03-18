Wojciech Szczesny Barcelona ile yeni sözleşme imzalamak üzere!

LaLiga devi Barcelona, Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny'nin sözleşmesini uzatmak istiyor. Szczesny, geçtiğimiz sezon sonu Juventus ile sözleşmesi bittikten sonra aldığı emeklilik kararından Barcelona için vazgeçerek sahalara dönmüştü.

LaLiga devi Barcelona'da kalecilerin üst üste sakatlıklar yaşaması sonrası geçtiğimiz sezon sonunda aldığı kararla futbolu bırakan Wojciech Szczesny, emeklilik kararını bozarak Katalan ekibinin kadrosuna katılmıştı.

34 yaşındaki tecrübeli kaleci, Barcelona için emeklilikten sahalara geri dönmüştü.

Marca'da yer alan habere göre; Barcelona, forma şansını iyi değerlendiren kalecisiyle yola devam etmek istiyor. Bordo-mavili kulüp, Szczesny ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

SEZON KARNESİ

Polonyalı milli kaleci Szczesny, bu sezon Barcelona'da 16 maça çıkarken 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.