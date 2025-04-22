Xabi Alonso için sözleşme kritiği: Gizli madde ortaya çıktı!

Uzun zamandır Real Madrid'in gündeminde olan Xabi Alonso için Bayer Leverkusen'den flaş bir açıklama geldi. Konuya dair değerlendirmeler yapan Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Xabi Alonso'nun sözleşmesinden bahsetti.

XABI ALONSO İÇİN BAYER LEVERKUSEN'DEN AÇIKLAMA

"Bana kalırsa Alonso'nun kalma ihtimali yüzde 50. Açıkçası netliğe ihtiyacımız var. Kararın önümüzdeki üç veya dört hafta içinde verilmesi gerekiyor. Sezon sonunu bekleyemeyiz. Her şeyin farkındayız, teknik direktörün pozisyonu bir kulüp için çok önemli ve gelecek sezona onunla hazırlandığımız da doğru. Sözleşme konusunda ise Xabi'nin çıkış maddesi yok ama centilmenlik anlaşmamız var. Oynadığı bir takım gelirse oturup tartışırız ve onun önünde durmayız. Bu şekilde konuşmuştuk."