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Editor
 | Burak Ayaydın

Xabi Alonso için sözleşme kritiği: Gizli madde ortaya çıktı!

Real Madrid ile anılan Xabi Alonso için Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro açıklamalarda bulundu. Xabi Alonso'nun sözleşmesine değinen Carro, ayrılığın mümkün olduğunu söyledi.

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Xabi Alonso için sözleşme kritiği: Gizli madde ortaya çıktı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 22:55

Uzun zamandır Real Madrid'in gündeminde olan Xabi Alonso için Bayer Leverkusen'den flaş bir açıklama geldi. Konuya dair değerlendirmeler yapan Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Xabi Alonso'nun sözleşmesinden bahsetti.

XABI ALONSO İÇİN BAYER LEVERKUSEN'DEN AÇIKLAMA

"Bana kalırsa Alonso'nun kalma ihtimali yüzde 50. Açıkçası netliğe ihtiyacımız var. Kararın önümüzdeki üç veya dört hafta içinde verilmesi gerekiyor. Sezon sonunu bekleyemeyiz. Her şeyin farkındayız, teknik direktörün pozisyonu bir kulüp için çok önemli ve gelecek sezona onunla hazırlandığımız da doğru. Sözleşme konusunda ise Xabi'nin çıkış maddesi yok ama centilmenlik anlaşmamız var. Oynadığı bir takım gelirse oturup tartışırız ve onun önünde durmayız. Bu şekilde konuşmuştuk."

Xabi Alonso için sözleşme kritiği: Gizli madde ortaya çıktı!

Sıkça Sorulan Sorular

ALONSO HANGİ KULÜPLERDE OYNAMIŞTI?
Başarılı teknik adam; futbolculuk kariyerinde Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih formalarını giymişti.
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#real madrid
#bayer leverkusen
#xabi alonso
#Spor
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