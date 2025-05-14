Xabi Alonso'dan Arda Güler raporu! Real Madrid yönetimi kararını verdi

Real Madrid El Clasico'da Barcelona'ya kaybetti ancak kazanan Arda Güler oldu. Milli futbolcuya yeterince forma şansı vermediği için eleştirilen İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, sezonun bitimiyle birlikte Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek. Ancelotti'nin yerine geçmesi beklenen Xabi Alonso'nun ise İspanyol devinin yönetimine verdiği raporda Arda Güler detayı dikkat çekti.

El Clasico'da Barcelona'ya mağlup olan Real Madrid şampiyonluğu da büyük ihtimalle kaybetti. Başarısız sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının yöneldiği teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği duyuruldu. Gözler şimdi Real Madrid'in yeni teknik direktöründe.

YENİ HOCA XABI ALONSO

Geçen sezon ligde ve kupada şampiyonluk yaşadığı Bayer Leverkusen ile yollarını ayıran Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesi bekleniyor. Alonso, 5 sezon futbolcu olarak ter döktüğü Madrid ekibine bu kez teknik direktör olarak dönüyor. İspanyol hocanın göreve gelmesi, milli futbolcumuz Arda Güler'in kaderini de yakından ilgilendiriyor.

REAL MADRİD'İN EN ÖNEMLİ SİLAHLARINDAN BİRİ OLACAK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Xabi Alonso'nun Arda Güler hakkındaki düşünceleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Alonso'nun milli oyuncunun büyük hayranı olduğunu belirtti. Romano, Arda Güler'in gelecek sezon Real Madrid'in en önemli silahlarından biri olacağını ifade etti. Real Madrid yönetimi de Alonso'nun göreve gelerek Arda Güler'in potansiyelinin tamamını ortaya çıkaracağına inanıyor.

YÖNETİME RAPOR: ARDA'YI SAKIN GÖNDERMEYİN

Öte yandan OK Diario'nun genel yayın yönetmeni Eduardo Inda da 'El Chiringuito' programında Xabi'nin Arda Güler'in hiçbir yere gönderilmemesini özellikle istediğini ve onun dünya yıldızı olabilecek yeteneklere sahip olduğunu yönetime rapor ettiğini söyledi.

TARİHE GEÇEBİLİR

Real Madrid teknik ekibi de Arda Güler'e çok değer veriyor. Arda Güler'in Madrid formasıyla tarihe geçebileceği, taraftarların da genç yıldızı uzun süre keyifle izlemek için sabırsızlandığı belirtiliyor.

İDEAL MEVKİSİ ORTA SAHA

Bu sezon beklediği kadar forma şansı bulamayan Arda Güler'e Ancelotti tarafından daha çok kanatta görev verildi ancak oyuncunun ideal mevkisinin orta saha olduğu yönünde spor kamuoyunda fikir birliği oluşmuş durumda. Teknik ekip de Arda Güler'in kariyerinin sonlarına yaklaşan Luka Modric'in yerini alabileceğini düşünüyor. Arda'nın Modric ile benzer özellikleri olduğunu düşünen teknik ekip, milli oyuncunun oyunu kontrol edebileceğine inanıyor.

YENİ SEZONU İPLE ÇEKİYOR

Devre arasında pek çok transfer teklifine rağmen Başkan Florentino Perez'in takımda tuttuğu Arda Güler, artık yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte Arda Güler'in gelişiminin hızla devam etmesi bekleniyor.