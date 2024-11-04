Yabancı hakem sistemi gündemde! TFF derbiden sonra toplanma kararı aldı

04 Kasım 2024 15:39 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:46

Dün akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan olaylardan sonra, Türkiye'de yabancı hakem konusu yeniden gündeme geldi. Maçtan sonra her iki kulübün yöneticileri de, genç hakem Oğuzhan Çakır'ın maçta verdiği kararlardan şikayetçi oldu.

Trabzonspor - Fenerbahçe tartışmalı pozisyonları Bein Trio'da yorumlandı! Gol iptali ve penaltı kararları için flaş yorumlar! 'VAR müdahalesi yanlış!'

Trabzonspor - Fenerbahçe tartışmalı pozisyonları Bein Trio'da yorumlandı! Gol iptali ve penaltı kararları için flaş yorumlar! 'VAR müdahalesi yanlış!'

Trendyol Süper Lig'in 11. Haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un sahasında oynanan maçın uzatma dakikalarında gol bulan Fenerbahçe, zorlu mücadelede 3/2 galip gelerek, lider Galatasaray'la puan farkını 5'e indirdi. Zorlu karşılaşmada oyun kadar hakem hataları da konuşuldu. Her iki takım da verilen kararlardan şikayetçi oldu. Maçtan sonra yayın yapan futbol yorumcuları; 'böyle genç bir hakemin derbide görev alması doğru değildi'. İfadelerini kullandı.

TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA KARARI ALDI!

Derbide yaşanan hakem hatalarından sonra özellikle sosyal medyada her iki takımın taraftarları da oldukça sert eleştiriler gerçekleştirdi. Gelen tepkiler üzerine olağanüstü toplantı kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu, bugün acil şekilde Riva Tesislerinde bir araya gelecek.

YABANCI HAKEM GÜNDEMDE!

Türkiye'de özellikle son yıllarda meydana gelen hakem hatalarından kaynaklı neredeyse her takımın yöneticileri maçlardan sonra yaptıkları basın açıklamalarında hakemleri eleştiriyor. VAR sistemi hayata geçtikten sonra bile hakem hataları ve hakem eleştirileri bitmek bilmezken son olarak da derbide yaşanan olaylar, yeniden yabancı hakem konusunu gündeme getirdi.

Sosyal medyada yabancı hakem konusu hakkında binlerce paylaşım yapıldı. TFF'nin bugün yapacağı toplantıda da yabancı hakem konusunun masada olacağı iddia edildi.